Kolašinsko preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ preporučilo je korisnicima gradskog vodovoda da vodu prije pića prokuvaju, jer se nakon obilnih padavina zamutila.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno na zvaničnom Instagram nalogu Opštine Kolašin, obilne kiše povećale su dotok vode sa izvorišta, što je bilo praćeno zamućenjem u vodovodnoj mreži.

Iz Vodovoda objašnjavaju da je preporuka preventivna i da nadležne službe prate stanje na izvorištu i u mreži. Građane će, najavljuju, obavijestiti o promjenama i o tome kada preporuka prestane da važi, pišu Vijesti.

Ista preporuka zbog zamućenja vode nakon obilnih padavina objavljena je i 16. novembra.

Iz Vodovoda objašnjavaju da je preporuka preventivna i da nadležne službe prate stanje na izvorištu i u mreži. Građane će, najavljuju, obavijestiti o promjenama i o tome kada preporuka prestane da važi.

Ista preporuka zbog zamućenja vode nakon obilnih padavina objavljena je i 16. novembra.