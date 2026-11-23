Kolašinsko preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ preporučilo je korisnicima gradskog vodovoda da vodu prije pića prokuvaju, jer se nakon obilnih padavina zamutila.
Kako je saopšteno na zvaničnom Instagram nalogu Opštine Kolašin, obilne kiše povećale su dotok vode sa izvorišta, što je bilo praćeno zamućenjem u vodovodnoj mreži.
Iz Vodovoda objašnjavaju da je preporuka preventivna i da nadležne službe prate stanje na izvorištu i u mreži. Građane će, najavljuju, obavijestiti o promjenama i o tome kada preporuka prestane da važi, pišu Vijesti.
Ista preporuka zbog zamućenja vode nakon obilnih padavina objavljena je i 16. novembra.
Iz Vodovoda objašnjavaju da je preporuka preventivna i da nadležne službe prate stanje na izvorištu i u mreži. Građane će, najavljuju, obavijestiti o promjenama i o tome kada preporuka prestane da važi.
Ista preporuka zbog zamućenja vode nakon obilnih padavina objavljena je i 16. novembra.