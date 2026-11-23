Kažu da odluka Vlade, da u potpunosti ukine doprinose za PIO, ne mora automatski značiti ukidanje veze između rada i visine buduće penzije.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Ukidanje doprinosa za zdravstveno osiguranje i ukidanje doprinosa za penzijsko osiguranje (PIO), iako na prvi pogled mogu djelovati kao slične mjere, suštinski predstavljaju dvije različite promjene, sa različitim ekonomskim i institucionalnim efektima, kazali su iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

"U sistemu zdravstvenog osiguranja građani su uplaćivali doprinose u zavisnosti od visine svojih zarada, ali zbog toga nijesu ostvarivali različit nivo zdravstvene zaštite. Neko ko je mjesečno uplaćivao 200 eura doprinosa nije imao dvostruko veći obim ili kvalitet zdravstvene zaštite od nekoga ko je uplaćivao 100 eura. Pravo na zdravstvenu zaštitu nije bilo uslovljeno visinom prethodno uplaćenih doprinosa, već je počivalo na principu jednakosti u ostvarivanju prava", ukazuju u saopštenju.

Upravo zbog takve prirode sistema, kako su rekli, postojala je jasna ekonomska logika da se njegovo finansiranje obezbjeđuje iz opštih poreskih prihoda, a ne nužno kroz posebne doprinose na zarade.

"Kod penzijskog osiguranja situacija je drugačija. PIO doprinosi nijesu samo instrument za prikupljanje novca kojim se finansira isplata penzija. Oni predstavljaju i važan element institucionalne veze između rada, ostvarenih zarada i budućih penzijskih prava. Osoba koja je tokom radnog vijeka ostvarivala veću zaradu i po tom osnovu plaćala veće doprinose ostvaruje i veće penzijsko pravo od osobe koja je tokom istog perioda imala manju zaradu", dodaju u saopštenju.

Ta veza između rada i penzijskog prava, ističu, jedan je od osnovnih principa doprinosno zasnovanog penzijskog sistema - ona obezbjeđuje da visina penzije ne bude samo rezultat socijalne politike države, već i rezultat ostvarenih zarada tokom radnog vijeka.

Kažu da odluka Vlade, da u potpunosti ukine doprinose za PIO, ne mora automatski značiti ukidanje veze između rada i visine buduće penzije.

"Međutim, suštinsko pitanje koje se postavlja ukoliko do takve sistemske promjene dođe jeste da li se može dugoročno očuvati princip da penzijsko pravo zavisi od radnog staža i prethodno ostvarenih zarada. Drugim riječima, da li potpuno ukidanje penzijskih doprinosa u nekom budućem periodu vodi kao izjednačavanju penzijskih prava", pitali su iz Milatovićevog kabineta.

Istovremeno, kako su rekli, finansiranje penzijskog sistema nije samo tehnička promjena u strukturi javnih prihoda, već promjena koja zahtijeva ozbiljnu procjenu dugoročne fiskalne održivosti.

Zato je prije donošenja takve odluke neophodno jasno odgovoriti na pitanje kako će se obezbijediti očuvanje stečenih i budućih penzijskih prava, ne samo naredne godine, već i za deset, dvadeset ili pedeset godina, poručuju iz kabineta predsjednika države.

"Smanjenje ili ukidanje doprinosa na zarade politički je atraktivna mjera jer građanima njihovu štednju za buduće penzije preliva u veći neto dohodak. Međutim, problem nastaje kada se građanima predstavi neposredna korist, a prećute dugoročne obaveze i troškovi takve odluke", napominju.

Rekli su da taj problem ima jasno teorijsko uporište u ekonomskoj literaturi: "Dornbusch i Edwards (1990), u svom radu Macroeconomic Populism, ukazuju na karakterističan obrazac ekonomskih politika u kojima se prioritet daje kratkoročnom rastu dohotka, dok se zanemaruju fiskalna ograničenja i dugoročna makroekonomska održivost."

Suština je, kažu iz Milatovićevog kabineta, u tome da li Vlada ima održiv model koji istovremeno čuva vezu između rada i penzijskih prava i obezbjeđuje stabilnost javnih finansija. "Ukoliko ima, neophodno je da ga prije ovako sistemske promjene jasno predstavi javnosti", piše u saopštenju.