Iz lokalne uprave ističu da će naredne godine Plužine proći kroz značajnu infrastrukturnu transformaciju.

Izvor: MONDO

Kako kažu, investicijom u plutajuću marinu ublažiće se nedostatak vezova, a biće povećana bezbjednost gostiju gradske plaže čime će biti olakšan i prilaz Pivskom jezeru. Ovaj problem, ističu iz lokalne uprave, posebno je bio izražen tokom ljetnjih mjeseci. Zato je Opština raspisala tender za projektovanje i gradnju plutajuće marine za najmanje 30 plovila. Posao je procijenjen na 387.200 eura sa PDV-om, odnosno 320.000 eura bez poreza. Tačna lokacija na kojoj će marina biti postavljena utvrdiće se glavnim projektom, piše Dan.

,,Plutajuća marina biće važan iskorak. Naš cilj je stalno ulagati u kvalitet i razvijati usluge koje prate visoka očekivanja gostiju, a naravno i na dobrobit domaćeg stanovništva. Izgradnjom marine, obogatićemo ponudu i dodatno unaprijediti iskustvo naših gostiju. Iz ljeta u ljeto, svjedoci smo porasta broja plovnih objekta, koji turistima pružaju usluge vožnje po jezeru. Svjedoci smo i da to dovodi do grupisanja plovila i pristajanja na gradsku plažu. Zbog toga mogu biti ugroženi i kupači. Analizirali smo situaciju i odlučili smo se za plutajuću marinu. Konsultovali smo tržište, raspitivali se kako to može da izgleda i da se uradi, pa je iz toga proizašla i javna nabavka. Očekujemo da ćemo dobiti kvalitetnog izvođača radova, koji će do početka naredne sezone da završi marinu", kazao je za "Dan" Slobodan Delić, predsjednik Opštine Plužine.

On ističe da će Plužine dobiti modernu pontonsku infrastrukturu, te da to rješenje osigurava optimalnu raspodjelu sila i stabilnost konstrukcije pri promjenama nivoa jezera i opterećenja privezanih plovila. Marina bi se, prema riječima Delića, sastojala od 11 plutajućih segmenata i 14 bočnih gatova za privez. Do nje bi vodila plutajuća staza duga oko 160 metara sa ogradom s obje strane. Planirana su dva montažna objekta za informativno-prodajne i servisne sadržaje. Marina bi bila usidrena u osam tačaka, pomoću sajli i elektromotornih vitala.

Plužine iz sezone u sezonu grabe sve veći dio turističkog kolača. Pivsko jezero predstavlja iznimnu turističku atrakciju, i sigurno je da će sve više biti omiljeno mjesto rekreativaca i turista. Stari gradski hotel "Piva" već je spakovan u istoriju, na njegovom mjestu nići će novi, koji će umnogome obogatiti turističku ponudu Plužina, javlja Dan.

,,Konstanto radimo na unapređenju turističke ponude. Cilj nam je svakako produženje boravka turista, kao i jačanje održivog turizma i ekonomske koristi za zajednicu. Kroz projekat marine, vodimo računa i o bezbjednosti, naravno i o estetici, i funkcionalnosti prostora. Zasad nismo razmišljali o eventualnoj finansijskoj dobiti od projekta. Moguće da će vezovi u budućnosti podrazumijevati i naplatu, ali trenutno je suština unaprijediti turističku ponudu. Sve ostalo ćemo kasnije analizirati", kaže Delić.

,,Osim pontonskih tijela, projektom je obuhvaćena cjelokupna oprema za privez plovila, te propisana sigurnosna oprema. Uvođenjem plutajućih gatova izbjegava se skupa i dugotrajna gradnja klasičnih fiksnih obala. Na ovaj način čuva se priroda i prostor se znatno racionalnije organizuje. Dakle, nećemo narušiti prirodni ambijent i izgled jezera. Marina se radi od ekoloških materijala i biće usidrena nekih 100 metara od obale. Biće dugačak pontonski most, preko koga će se prilaziti do same marine i ukrcavanja na čamce. Mislim da će se marina na pravi način uklopiti u prostor", ističe Delić.

Marine i pristaništa na Pivskom jezeru predviđeni su još Prostorno-urbanističkim planom Plužina iz 2012. godine. U planu marine su opisane kao mjesta za privez manjih plovila oko usidrenog plutajućeg objekta, do kojeg se s obale dolazi pokretnim mostom ili pristupnom stazom.

Tender, koji traje do 27. novembra, po principu je "projektuj i izgradi". Izabrani izvođač imaće mjesec i po od zaključenja ugovor da izradi glavni projekat i preda ga na reviziju, a za ispravke po primjedbama revidenta predviđeno je petnaest dana. Rok za radove je 120 dana od uvođenja izvođača u posao. Prije primopredaje izvođač će morati da ispita opremu, sprovede probni rad, otkloni utvrđene nedostatke i obuči buduće zaposlene u marini, prenosi Dan.

Okončanjem radova, ocjenjuje Delić, u ljetnju turističku sezonu Plužine će ući sa uređenijim, sigurnijim i kapacitetom znatno snažnijim komunalnim dijelom obale.