Gent je doživio poraz od Beverena u belgijskom prvenstvu, što ih je udaljilo od vodeće pozicije na tabeli.

Izvor: BELGA / DDP USA / PROFIMEDIA

Fudbaleri Beverena pobijedili su u nedjelju na svom terenu Gent rezultatom 1:0 u meču 12. kola belgijskog prvenstva. Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Džerl Margarita u 72. minutu, a Beveren je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Arno Veršueren dobio crveni karton u 56. minutu.

Fudbaleri Genta dočekaće u četvrtak od 21 sat Crvenu zvezdu u četvrtom kolu Konferencijske lige.

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Gent u belgijskom prvenstvu zauzima sada četvrtu poziciju i poraz od Beverena udaljio ga je od vodećeg Uniona četiri boda i koštao pada za dva mjesta na tabeli. U Konferencijskoj ligi, Gent ima četiri osvojena boda kao i Zvezda, jer je (redom) pobijedio Arhus kod kuće 1:0, izgubio od Brage 2:0 u gostima i odigrao neriješeno protiv Kupsa u gostima (0:0) u 3. kolu.

Ekipu vodi belgijski trener Rik De Mil (45).