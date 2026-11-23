Nikola Jokć je u Čikagu upisao svoj 202. tripl-dabl u karijeri i sve je bliži Raselu Vestbruku koji ima 209 takvih utakmica

Izvor: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola Jokić nastavlja da piše istoriju u NBA ligi. Upisao je svoj 202. tripl-dabl u karijeri u pobjedi Denvera u Čikagu (151:145). Srbin je meč završio sa 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija. Bilo je to još jedno veče za pamćenje i poruka za sve kritičare koji ga već nedjeljama napadaju i tvrde da je pao i da nije ni blizu nivoa iz prethodnih sezona.

Sada se dodatno približio rekordu koji drži Rasel Vestbruk koji je 209 puta u karijeri uspio da dođe do dvocifrenog učinka u tri različite kategorije. Nekada su bili saigrači u Nagetsima, a eksplozivni plejmejker je završio karijeru tako da ne može da popravi svoj učinak.

Priliku da se dodatno približi Raselu Srbin će imati već u narednom meču u kom Denver dočekuje Dalas.

Kada bi Jokić mogao da ga prestigne?

Dakle, Jokiću nedostaje još osam mečeva sa tripl-dabl učinkom da prestigne Vestbruka i da se osamostali na prvom mjestu. Kada bi to mogao da učini?

U teoriji može da ga prestigne i u 2026. godini, tačnije do kraja tekuće godine. Ima još 15 utakmica do ulaska u 2027. godinu. Interesantno je i da je posljednja baš na novogodišnju noć, 31. decembra kada gostuje Minesoti i igra se od 22 sata po našem vremenu.