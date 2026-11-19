Emina Jahović otvorila je dušu o najintimnijim trenucima.

Izvor: Instagram/mustafasandal24

Pjevačica Emina Jahović svojevremeno je bila u braku sa turskom zvijezdom Mustafom Sandalom. Nažalost, njihov razvod podigao je ogromnu prašinu u javnosti, naročito kada su završili na sudu zbog neisplaćenih alimentacija.

Emina je tek nedavno progovorila o svemu, osvrnuvši se na nepoznate detalje, poput toga da je njena majka bila protiv njenog razvoda.

"Majka Senija i sestra Sabina naročito su bile protiv toga", govorila je Emina, pričajući o krahu braka.

"Mama je baš voljela Mustafu i fino su se slagali. U nekim momentima mi se činilo da njega više voli od mene", ispričala je pjevačica.

Emina je nedavno otkrila kakav sada odnos ima sa Mustafom.

"Pa, razvod je najlakši na papiru. Mislim, to je neka stvar... I najlakši je u onom trenutku kada se to desi. Nikad se nisam pokajala što sam se razvela, i to je velika stvar. Jer je ljubavi nestalo. Ne mogu da kažem da je nestalo poštovanja, ali stvarno ljubavi je nestalo i mi smo se razišli kao prijatelji. Ali život donese neke različite situacije, pa se nekako umiješaju i neki drugi ljudi, neke druge situacije, i onda stvari postanu onako malo komplikovanije, pa taj razvod dobije opet neki oblik koji nisi očekivao, recimo. Posebno kad su u pitanju djeca. A to je ono na šta sam ja najosjetljivija. Tako da, hvala Bogu, sad smo dobro. Sad smo. .. bilo je tih trenutaka kad ja nisam bila baš u nekoj komunikaciji sa svojim bivšim mužem, a meni je to bilo stvarno potrebno", pričala je Emina.

"Super komuniciramo oko djece"

Emina se posle razvoda samo dvaput srela sa Sandalom.

"Sreli smo se dva puta na roditeljskom sastanku, ali sada super komuniciramo oko djece i sada je sve okej. Neke su se stvari ovako, onako... ", zaključila je pjevačica.

(Blic.rs/MONDO)