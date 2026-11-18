Emina Jahović za domaće medije prokomentarisala skandal o kojem bruji Turska
Pjevačica Emina Jahović se prvi put oglasila povodom drame koje drma Tursku,a u pitanju je skandal sa Melis Sandal, suprugom njenog bivšeg muža Mustafe Sandala.
Melis se sumnjiči da je pronevjerila skoro 200 miliona eura iz likvidacionih fondova.
"Znam da on nema nikakve veze sa tim": Emina Jahović progovorila o ženi Mustafe Sandala, terete je za pronevjeru miliona
S obzirom na to da je riječ o ljudima iz njenog nekadašnjeg porodičnog okruženja, pjevačica je upitana da li su dešavanja u Turskoj na bilo koji način uticala na nju i njene najbliže.
"To su neke stvari sa kojima ni on nema veze, zaista. Znam da se o tome puno piše, ali se sada vode sudski procesi, a ja nisam toliko upućena u cio slučaj, jer me to iskreno i ne zanima, niti je moja stvar. Znam da on nema neke veze sa tim, a mi kao porodica nemamo posledica zbog toga", rekla je Emina za "Blic".
"Apsolutno nemam želju da upoznam Mustafinu ženu": Emina Jahović progovorila bivšem partneru, sinovima i razvodu