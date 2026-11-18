Emina Jahović za domaće medije prokomentarisala skandal o kojem bruji Turska

Izvor: Instagram/yaemina

Pjevačica Emina Jahović se prvi put oglasila povodom drame koje drma Tursku,a u pitanju je skandal sa Melis Sandal, suprugom njenog bivšeg muža Mustafe Sandala.

Melis se sumnjiči da je pronevjerila skoro 200 miliona eura iz likvidacionih fondova.



S obzirom na to da je riječ o ljudima iz njenog nekadašnjeg porodičnog okruženja, pjevačica je upitana da li su dešavanja u Turskoj na bilo koji način uticala na nju i njene najbliže.

"To su neke stvari sa kojima ni on nema veze, zaista. Znam da se o tome puno piše, ali se sada vode sudski procesi, a ja nisam toliko upućena u cio slučaj, jer me to iskreno i ne zanima, niti je moja stvar. Znam da on nema neke veze sa tim, a mi kao porodica nemamo posledica zbog toga", rekla je Emina za "Blic".

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