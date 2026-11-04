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"Apsolutno nemam želju da upoznam Mustafinu ženu": Emina Jahović progovorila bivšem partneru, sinovima i razvodu

"Apsolutno nemam želju da upoznam Mustafinu ženu": Emina Jahović progovorila bivšem partneru, sinovima i razvodu

Autor Marina Cvetković
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Govoreći o razvodu sa Mustafom Sandalom, savetovala je da žena treba pažljivo da razmisli prije takve odluke.

Emina Jahović progovorila bivšem partneru, sinovima i razvodu Izvor: Instagram/yaemina

Pop pjevačica Emina Jahović govorila je o privatnom životu, odrastanju sinova Jamana i Javuza, braku i razvodu sa turskim pjevačem Mustafom Sandalom, kao i o kriterijumima koje mora da ispunjava njen budući partner.

Osvrćući se na odrastanje svojih sinova, Emina je istakla da su izrasli u skromne dječake jakog karaktera.

"Jaman je stariji, pa samim tim i samostalniji sada, ali čini mi se da je bio takav i u Javuzovim godinama. Javuz se pomalo oslanja na znanje i iskustvo starijeg brata, on mu je uzor u svemu. Ali, ipak i jedan i drugi imaju jake karaktere i znaju šta hoće. Skromni su dječaci, što me raduje i čini sretnom".

Emina je dodala da ju je upravo uloga majke suštinski promijenila kao osobu:

"Mislim da je to majčinstvo. Sve prije toga je život za sebe i zbog sebe. Onog trenutka kada žena postane majka, počinje da živi u skladu s potrebama svoje djece. Ali upravo u tome leže suština i ljepota majčinstva".

Emina sa sinovima:

Lekcije iz razvoda

Govoreći o iskustvu razvoda od Mustafe Sandala, sa kojim je bila u dugogodišnjem braku, pevačica je naglasila da borba za brak uvijek treba da bude prioritet ukoliko postoji šansa za spas:

"Žena treba dobro da razmisli prije nego što se razvede, da tri puta mjeri, a jednom siječe. Nekada je razvod zaista neophodan, a to je slučaj kada ste sigurni da se zbog te odluke više nikada nećete pokajati. Svakako, treba dobro razmisliti, jer je trava uvijek zelenija u tuđem dvorištu. Ako nešto može da se spasi, treba ga spasavati. Na braku treba raditi, pogotovo ako u odnosu ima djece. Razvod je najlakši na papiru, a sve ostalo je mnogo kompleksnije".

Bez želje za upoznavanjem Mustafine supruge

Emina se dotakla i odnosa prema bivšem suprugu, otkrivši zbog čega nikada nije upoznala njegovu novu izabranicu:

"Apsolutno nemam želju. Da je imam, vjerovatno bi se to i desilo".

Evo kako ona izgleda:

Kakav muškarac može da je osvoji?

Na kraju, pjevačica je otkrila koje vrijednosti i osobine traži u muškarcu za kog bi se eventualno ponovo udala:

"Da ima merhamet. Tako se kaže na turskom, a znači milost i širokogrudost. Da bude pošten, ima dobro srce i široku ruku".

 (Story / MONDO)

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Tagovi

Emina Jahović mustafa sandal žena

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