Nikola Jokić i Džamal Marej ispisali su nove stranice istorije u NBA ligi i prestigli legendarnog Vilta Čembrlena.

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Nikola Jokić i Džamal Marej su ispisali nove stranice istorije. Poslije rekorda sa asistencijama sada su pokazali da us najbolji tandem i po još jednom parametru. Prestigli su legendarnog Vilta Čembrlena.

U pobjedi Denvera u Čikagu poslije produžetka (151:145) je srpski centar imao tripl-dabl (37, 18sk, 11as), dok je Kanađanin ubacio 45 poena, uz 7 asistencija i 5 skokova. Upravo su tako ušli u istoriju i zbog toga se oglasila i NBA liga.

"Ovo je osmi put u karijeri da je Marej imao 40 i više poena i da je Jokić imao tripl-dabl u istoj utakmici. To je najviše takvih mečeva u istoriji. Prestigli su dva druga tandema koja je predvodio Vilt Čembrlen - sa Gajom Rodžersom i Tomom Golom", stoji u objavi NBA lige.

Koji su rekord već oborili?

Sredinom novembra su Jokić i Marej već upisali jedan nevjerovatan rekord, tako da su samo nastavili da ispisuju istoriju u najjačoj ligi na svijetu.

U pobjedi protiv Pelikansa (116:108) su postali su prvi tandem ikada koji je upisao 1000+ asistencija jedan drugom još od kada se ta statistika vodi, iz sezone 1997/98.