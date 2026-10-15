"Ne treba to da pitate mene": Neda Ukraden o nagađanjima da je bila sa Tonijem Bijelićem, sve isplivalo na videlo

Budući da Toni Bijelić odlično govori nemački jezik, našao se Nedi pri ruci za sve administrativne poslove i dokumentaciju kada je živela u Beču.

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Pevačica Neda Ukraden otvoreno je progovorila o svom bliskom odnosu sa biznismenom Tonijem Bijelićem, bivšim suprugom njene koleginice Dragane Mirković, otkrivši detalje iz prošlosti koji do sada nisu bili poznati javnosti.Gallery

Naime, ona je u periodu od 1992. do 1995. godine živela u Beču kako bi sklonila porodicu od problema u zemlji i pokušala da upiše ćerku Jelenu u školu. Tokom tog boravka upoznala je Tonija Bijelića i njegovog oca, koji su redovno dolazili na nastupe estradnih umetnika i pomagali pevačima kad god bi im nešto zatrebalo.

Budući da Toni odlično govori nemački jezik, našao se Nedi pri ruci za sve administrativne poslove i dokumentaciju. Pevačica je istakla da je u Beču imala zakupljen stan i da je Bijelić uvek bio čovek kome su svi mogli da se obrate za pomoć.

"To je za mene kompliment"

Na pitanje da li je između njih bilo nečega više od prijateljstva, Neda je naglasila da je Toni znatno mlađi od nje, ali nije skrivala da joj je njegova pažnja godila.

"E sad, da li se ja nekome sviđam malo više nego što je to normalno, to ne bi trebalo da pitate mene", poručila je pevačica, dodajući da je svaku njegovu naklonost smatrala komplimentom.

U gostovanju kod Ognjena Amidžića potvrdila da je Toni prema njoj i njenim kolegama uvek bio izuzetno korektan i spreman da pomogne u svim situacijama.

"Tri godine sam živela u Beču, od '92. do '95. godine, misleći da ću tako izmaći iz tih problema u našoj zemlji. Htela sam i da dete upišem tamo u školu. Međutim, Jelena nije htela, pa sam stalno bila na relaciji. Tonija Bijelića smo upoznali svi mi pevači koji smo tamo radili, on i njegov otac su stalno dolazili na nastupe i uvek su nam pomagali kad nam je nešto trebalo oko papira", prisetila se Neda.

(Blic/MONDO)