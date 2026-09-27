"Nije zbog nekretnina": Neda Ukraden otkrila zašto je zet istetovirao njen lik na tijelu

Pjevačica Neda Ukraden objašnjava značenje tetovaže koju je njen zet Peca uradio u znak zahvalnosti, a navodi da njene mnogobrojne nekretnine nisu motiv.

Izvor: Instagram printscreen / pecamand

Pjevačica Neda Ukraden (76) ne skriva koliko je povezana sa zetom, Predragom Minovićem Pecom, koji u dugogodišnjem braku s njenom ćerkom Jelenom ima troje djece.

Koliko se cijene i poštuju, potvrđuje i njegova tetovaža s njenim likom na tijelu. Neda Ukraden je ranije otkrila zbog čega je on to uradio.

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"Gubio je vid"

"Mi smo porodica koja se poštuje i živimo zajedno. Sticajem okolnosti, pomogla sam mu nešto. Nagovorila sam ga da ode da riješi problem s očima, iako je to maltene bilo otpisano. Gubio je vid i nagovorila sam ga da ode u kliniku u kojoj sam ja sredila svoj vid i riješila dioptriju. To se srećno završilo i on je u znak zahvalnosti istetovirao moj lik," ispričala je Neda svojevremeno.

"Nije me istetovirao zbog nekretnina"

Pjevačica je objasnila šta znači njegova tetovaža, da li je to bio mali znak pažnje ili nešto sasvim drugo.

"Ćerkinog muža sam prihvatila kao svoje dijete. Peca nije istetovirao moje ime zbog nekretnina, već zato što sam mu pomogla oko zdravlja. Insistirala sam da ode na jednu kliniku i sve smo uspješno riješili", otkrila je, a prenosi Puls Online.

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