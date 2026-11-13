"Nisi dovoljno dobar": Nikola Rokvić iskreno o teretu prezimena i podršci koju je imao od oca Marinka (Video)

Pred veliki solistički koncert u Sava centru, Nikola Rokvić govorio je o privatnom životu i karijeri, a posebno se osvrnuo na poređenja sa ocem Marinkom i priznao šta mu je najteže padalo zbog slavnog prezimena.

Izvor: MONDO

Nikola Rokvić večeras održava veliki solistički koncert u Sava centru, na koji je čekao više od dvije decenije.

Pred sam izlazak na scenu pred našim kamerama je govorio o podršci koju dobija od porodice, ali i izazovima sa kojima se suočavao tokom karijere zbog činjenice da je sin legendarnog Marinka Rokvića.

"Važna mi je supruga, porodica. Ako čojvek za bilo šta nema podršku, to je teško. Svi znate koliko je meni porodica važna i to je jedna baza iz koje ja crpim energiju", započeo je Nikola.

Govoreći o gostima koji će mu se pridružiti na sceni, pjevač se našalio da interesovanje za njih prevazilazi ono koje vlada za njegov nastup.

"Svi pitate to, ispada kao da ja nisam zanimljiv. Šalim se malo, neću da odajem, biće moji najbliži ljudi sa kojima sam radio i sa kojima se družim", rekao je Rokvić.

Nije krio ni uzbuđenje pred veliki nastup, priznajući da je imao tremu i da zbog nje prethodne večeri nije mogao da zaspi.

"Mislim da je za svakog pjevača važno i veliki uspeh da održi solistički koncert ovdje. Sinoć kada sam legao, srce mi je malo brže udaralo, nisam mogao dva sata da zaspim, ali sam jutros malo i istrenirao. Sve je normalno, velika mi je radost. Koncert je drugačiji od nastupa", otkrio je pjevač.

Jedno od pitanja odnosilo se i na to koliko mu je tokom karijere bilo teško da izgradi sopstveni put uz prezime Rokvić i poređenja sa ocem Marinkom, jednim od najpoznatijih imena domaće narodne muzike.

Tom prilikom iskreno je govorio o prednostima, ali i pritisku koji takvo porodično nasleđe nosi.

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"Ima prednosti, a ima i mana. Prednost je, naravno, što su me ljudi odmah zapazili, a mana je što ti traže greške i govore da nisi dovoljno dobar kao tvoj otac. Ipak, Marinko je veliko ime naše estrade i tu mi je bilo teže, ali mi je to dalo vjetar u leđa. Znate onaj srpski inat, sad ćete da vidite da ja mogu", poručio je Nikola Rokvić pred našim kamerama.