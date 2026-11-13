Prijovićka zapalila scenu Sava centra: Uska crna haljina i gola ramena, publika u transu (Video)

Aleksandra je zapjevala svoj dobro poznati hit i oduševila publiku.

Izvor: MONDO

Pjevač Nikola Rokvić održava večeras svoj spektakularni koncert u krcatoj dvorani Plave dvorane Sava centra, a brojne javne ličnosti došle su kako bi podržale jubilej kolege.

Nikola je tokom intervjua uoči koncerta ostao misteriozan ko će mu se pridružiti na bini, te istakao da ga svi pitaju za goste, te mu se čini da on onda nije toliko zanimljiv.

Međutim, svi su se oduševili kada su na bini ugledali Aleksandru Prijović.

Poznato je da Nikola veoma cijeni mlađu koleginicu, te ni ne čudi što mu je upravo ona prva gošća na večerašnjem koncertu u Sava centru.

Pogledajte 00:39 Aleksandra Prijović prva gošća na koncertu Rokvića u Beogradu: Zapevala veliki hit i oduševila prisutne Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Aleksandra je zapjevala svoj dobro poznati hit "Sve po starom" i oduševila publiku, a svi su uglas pjevali sa njom od početka do kraja.