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Majka Tošeta Proeskog ugostila Nikolu Rokvića u Kruševu: Pjevač objavio prelijepe kadrove iz Makedonije (Video)

Majka Tošeta Proeskog ugostila Nikolu Rokvića u Kruševu: Pjevač objavio prelijepe kadrove iz Makedonije (Video)

Autor Jovana Milićević
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U društvu svojih muzičara Nikola Rokvić je obišao muzej posvećen makedonskom umjetniku, gdje je imao priliku da vidi njegove fotografije, scensku garderobu i lične uspomene.

Majka Tošeta Proeskog ugostila Nikolu Rokvića u Kruševu Izvor: Instagram / nikolarokvic/Kurir

Nikola Rokvić posjetio je Kruševo u Sjevernoj Makedoniji, rodno mjesto pokojnog Tošeta Proeskog, a susret sa njegovom porodicom i obilazak Spomen-kuće objavio je na svom Instagram profilu.

U društvu svojih muzičara Rokvić je obišao muzej posvećen makedonskom umetniku, gdje je imao priliku da vidi njegove fotografije, scensku garderobu i lične uspomene. U pozadini snimka čula se Tošetova pjesma "Igra bez granica", što je čitavoj objavi dalo posebnu emotivnu notu.

Tokom boravka u Kruševu, Nikolu i njegov bend ugostili su Tošetova majka, sestra i prijatelji, kojima se pjevač javno zahvalio na dočeku.

"Danas sam sa svojim muzičarima posetio Kruševo, mjesto odakle je potekao najbolji glas koji je hodio ovim prostorima... Zahvalan sam Tošetovim prijateljima, sestri i majci koji su nas ugostili! I ništa nije uzalud, možda se nama tako nekada samo čini, kao u zagonetki, kao u ogledalu... Ljubav nikada ne prestaje!", napisao je Rokvić uz snimak.

Njegova objava privukla je pažnju pratilaca, koji su u komentarima ostavljali poruke posvećene Tošetu Proeskom i njegovom muzičkom nasleđu.

Tagovi

Nikola Rokvić Toše Proeski kruševo

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