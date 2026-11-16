U društvu svojih muzičara Nikola Rokvić je obišao muzej posvećen makedonskom umjetniku, gdje je imao priliku da vidi njegove fotografije, scensku garderobu i lične uspomene.

Izvor: Instagram / nikolarokvic/Kurir

Nikola Rokvić posjetio je Kruševo u Sjevernoj Makedoniji, rodno mjesto pokojnog Tošeta Proeskog, a susret sa njegovom porodicom i obilazak Spomen-kuće objavio je na svom Instagram profilu.

U društvu svojih muzičara Rokvić je obišao muzej posvećen makedonskom umetniku, gdje je imao priliku da vidi njegove fotografije, scensku garderobu i lične uspomene. U pozadini snimka čula se Tošetova pjesma "Igra bez granica", što je čitavoj objavi dalo posebnu emotivnu notu.

Tokom boravka u Kruševu, Nikolu i njegov bend ugostili su Tošetova majka, sestra i prijatelji, kojima se pjevač javno zahvalio na dočeku.

"Danas sam sa svojim muzičarima posetio Kruševo, mjesto odakle je potekao najbolji glas koji je hodio ovim prostorima... Zahvalan sam Tošetovim prijateljima, sestri i majci koji su nas ugostili! I ništa nije uzalud, možda se nama tako nekada samo čini, kao u zagonetki, kao u ogledalu... Ljubav nikada ne prestaje!", napisao je Rokvić uz snimak.

Vidi opis Majka Tošeta Proeskog ugostila Nikolu Rokvića u Kruševu: Pjevač objavio prelijepe kadrove iz Makedonije (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram / nikolarokvic Br. slika: 11 11 / 11

Njegova objava privukla je pažnju pratilaca, koji su u komentarima ostavljali poruke posvećene Tošetu Proeskom i njegovom muzičkom nasleđu.