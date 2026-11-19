Boki 13 osvrnuo se na krah prijateljstva sa Jelenom, budući da je na svom Instagram storiju otkrio da ga je pjevačica blokirala.

Izvor: Instagram/boki13official

Pevač i šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji u javnosti i kao Boki 13, progovorio je i pjevačici Jeleni Karleuši i potvrdio ono što je prethodno objavio na svom Instagram storiju, a to je da ga nekadašnja prijateljica blokirala.

Bojan nije krio da je razočaran njenim postupkom, pale su i teške riječi, ali je istakao da mora da sazna šta je posredi.

"Nadam se da postoji dobar razlog"

"Ona je vjerovatno dobro, valjda je skinula onu čarapu sa glave i sada je okej, ne znam šta se desilo sa njom, pitajte nju. Nažalost to jeste istine, to je za mene veoma šokantno i ne mogu da se oglašavam dok ne saznam razlog. Stvarno sam šokiran, nadam se da postoji dobar razlog... ili postoji taj razlog ili je neka teška droga, treće nema", kaže pa dodaje.

Pogledajte 02:48 Boki 13 o sukobu sa jk Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Blokiran sam svuda, a ne želim da pretvorim Mirin koncert u priču oko JK i mene, prvo me blokirala Ceca, sada Jeca, misim mene baš briga samo mi je sve to fuj", rekao je Boki 13 za domaće medije.

Donijeta zvanična presuda Bokiju 13

Inače, Apelacioni sud u Skoplju donio je oslobađajuću presudu za Bojana Jovanovskog, poznatog kao Boki 13, u slučaju "Međunarodni savez", saopštio je njegov advokat Sašo Dukovski na društvenoj mreži Fejsbuk.

U ponovljenom postupku, Osnovni krivični sud u Skoplju je u oktobru 2025. godine izrekao Jovanovskom jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora za krivična djela prevare i pranja novca, čime mu je kazna smanjena u odnosu na prvobitnih devet godina zatvora.

Bonus video:

Pogledajte 00:39 "Atina i Nika su uplašene za život svoje majke": Jelena o naslednicama i kroz šta prolazi nakon što su joj javno objavili broj telefona Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(Kurir/Mondo)