Ruska krstareća raketa i još dva objekta narušili su vazdušni prostor Poljske. Premijer Tusk je incident nazvao provokacijom Moskve, jer se u regionu upravo održavaju vojne vježbe Zapada.

Izvor: X/AZ Intel

Poljska je saopštila da je ruska krstareća raketa bila među tri objekta koja su rano u petak narušila njen vazdušni prostor, dok je premijer Donald Tusk izjavio da se ne čini da je to bila slučajnost u trenutku kada se u tom regionu održavaju vojne vježbe Zapada.

Niko nije povrijeđen i nije prijavljena nikakva šteta, ali je Varšava ovaj incident opisala kao "provokaciju" Moskve.

Nije komentarisala ova narušavanja, koja su se dogodila tokom jednog od njenih najvećih vazdušnih napada na Ukrajinu od početka invazije u punom obimu 2022. godine.

Ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš rekao je da je raketa H-101 pogodila ruralno područje u Novom Lipovjecu na jugoistoku Poljske, na oko 50 kilometara od ukrajinske granice.

Krstareća raketa, dizajnirana za precizne ciljeve, srušila se oko 06:30 časova, a lokalna mještanka Natali Šponar izjavila je da je spremala djecu za školu kada je začula "zvižduk i tup udarac".

Trenutak udara zabilježila je kamera na jednoj farmi, a zvaničnici su kasnije pojasnili da nije bilo opasnosti po mještane.

Još jedan projektil za koji se sumnja da je raketa pao je u blizini Rudnika nad Sanom zapadno od Novog Lipovjeca, a dron na mlazni pogon srušio se južnije, u blizini Molodiča, rekao je Kosinjak-Kamiš. On je upad u poljski vazdušni prostor nazvao "provokacijom" Rusije i rekao da će tražiti od NATO-a dodatnu podršku.

WATCH: CCTV footage captures explosion near Chmielek, Poland. https://t.co/H5Qwm7rEts — AZ Intel (@AZ_Intel_)November 20, 2026

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute osudio je "teška narušavanja poljskog vazdušnog prostora" i naveo da su kao odgovor podignuti NATO avioni. "Ovaj incident je očigledno opasan – posledica je tekućeg rata Rusije protiv Ukrajine", rekao je Rute, koji bi u subotu trebalo da posjeti Varšavu.

Vojna vježba pod vođstvom Velike Britanije i Francuske, nazvana "Koalicija 2026", trenutno se održava na jugoistoku Poljske, uz učešće 11 zemalja koje su deo zapadne grupe "Koalicija voljnih", u okviru priprema za potencijalni mirovni sporazum u Ukrajini.

"Nije slučajno što su ovi objekti pali blizu mjesta gdje se u Novoj Dembi održavaju vojni manevri 'koalicije voljnih' uz podršku poljskih trupa", rekao je Tusk novinarima u petak.

Nekoliko sati kasnije, pet ministara odbrane iz koalicije – iz Velike Britanije, Francuske, Poljske, Estonije i Litvanije – posjetilo je vojni poligon na kojem se održava vježba.

Britanski ministar odbrane Ves Striting izjavio je novinarima da je ono što se ranije dogodilo "još jedan primjer ruske provokacije osmišljene da podijeli Evropu i da odvrati ukrajinske saveznike od podrške njihovoj borbi za slobodu i demokratiju".

U Briselu, britanski premijer Endi Bernam rekao je da je incident sa raketom "potpuno neprihvatljiv". Predsjednik Evropskog saveta Antonio Kosta izrazio je "snažnu solidarnost" sa poljskim narodom i poručio da Rusija mora da sjedne za pregovarački sto kako bi se rat priveo kraju.

Narušavanje poljskog vazdušnog prostora dogodilo se dan nakon što je 40 zemalja učestvovalo na samitu "Koalicije voljnih" u Berlinu, gde su saveznici obećali nastavak podrške Kijevu, a kancelar Fridrih Merc rekao da bi mirovni pregovori sa Rusijom uskoro trebalo da se održe na neutralnoj teritoriji.

Najmanje osam osoba je poginulo u petak kada su ruske rakete i dronovi gađali tri kijevska mosta preko rijeke Dnjepar i stanicu u Lavovu, samo nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio "bolnom" odmazdom zbog ponovljenih napada na ruski most preko Kerčkog moreuza ka okupiranom Krimu.

Ovo nije prvi put da se rat iz Ukrajine prelije na teritoriju Poljske. U julu je jedna krstareća raketa takođe pala u Poljsku, ostavivši krater širok 10 metara. Taj incident se takođe dogodio tokom napada na zapadni ukrajinski grad Lavov.

Žrtve u Poljskoj su rijetke, dok Ukrajina svakodnevno trpi smrtonosne napade. Međutim, dva poljska poljoprivrednika poginula su od projektila u novembru 2022. godine, za koji se vjerovalo da je bila ukrajinska raketa PVO ispaljena kao odgovor na ruski napad.

Moldavski zvaničnici su saopštili da je u petak i njihov vazdušni prostor narušen, kada je dron nakratko prešao na njihovu teritoriju tokom ruskih napada na Ukrajinu.

Ministarstvo odbrane Moldavije zabilježilo je 118 takvih kršenja od početka ruske invazije u punom obimu u februaru 2022. godine.