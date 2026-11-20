Jelisaveta Orašanin objasnila je da su se Miloš Teodosić i ona upoznali u periodu kada su oboje bili zreli ljudi, zbog čega su od početka znali kako da postave granice.

Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot/Mondo

Glumica Jelisaveta Orašanin danas uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, dok iz prethodnog braka sa košarkašem Milošem Teodosićem ima dvoje djece, ćerku Petru i sina Bogdana. Iako se njihov brak završio razvodom, Jelisaveta je svojevremeno govorila o odnosu sa bivšim suprugom i isticala da među njima nije bilo bračnih nesuglasica.

Vidi opis "Izađem u grad sa drugaricom, on mi cijelu noć piše poruke": Ovako je Jelisaveta pričala o braku sa Teodosićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 10 / 10

Kako je tada objasnila, upoznali su se u periodu kada su oboje bili zreli ljudi, zbog čega su od početka znali kako da postave granice. Glumica je otkrila i da su bili toliko bliski da se sa Teodosićem dopisivala čak i tokom večernjih izlazaka sa drugaricama.

Izvor: Yumama

"Ovo zvuči kao namještaljka, ali mi nemamo bračne nesuglasice. Moja drugarica kada izađemo u grad, ja se non-stop kuckam sa Milošem i onda, recimo, kuma kaže: 'Jao, i Miloš je večeras sa nama'. Tako da mi stvarno nemamo to ili smo se prosto upoznali u trenutku kada smo zreli ljudi. U početku se ispipavaju granice dokle ja mogu da se ljutim ili dokle on može da se ljuti, prosto smo shvatili gdje su te granice, ne prelazimo ih. Mjera je mama, mjera za sve", rekla je Jelisaveta.

Zajedno na crvenom tepihu

Jelisaveta Orašanin i njen 11 godina mlađi partner Pavle Mensur nedavno su se prvi put zajedno pojavili na crvenom tepihu, na premijeri filma "Kengur se vraća kući". Njihovo pojavljivanje privuklo je veliku pažnju, budući da se o njihovoj vezi već duže vrijeme govori.

Vidi opis "Izađem u grad sa drugaricom, on mi cijelu noć piše poruke": Ovako je Jelisaveta pričala o braku sa Teodosićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Glumica je za ovu priliku odabrala crnu haljinu sa dubokim izrezom na leđima, dok je Pavle nosio elegantno crno odijelo. Par je pred fotografima pozirao ruku pod ruku, ne skrivajući bliskost i osmjehe.