Konačna odluka o nastupima Dina Merlina trebalo bi da bude donijeta u narednih nekoliko dana.

Izvor: YouTube/Hrvatska radiotelevizija/screenshot

Nakon što je odjeknula vijest da je Dinu Merlinu otkazan koncert na Splitskoj rivi, koji je trebalo da održi 30. decembra u okviru Adventa, sada bi mogao da ostane i bez nastupa u Crnoj Gori.

Kako prenose domaći mediji, u Baru se razmatra otkazivanje njegovog koncerta planiranog za reprizu Nove godine. Prema tvrdnjama izvora, razlog su izuzetno visoki troškovi organizacije, koji bi mogli da premaše čak 300.000 eura.

"Njegov honorar, kao i rajder lista sa tehničkim zahtjevima koju je pjevač dostavio, prelaze sumu od 300.000 eura. Opština Bar ne može toliko novca da izdvoji za organizaciju koncerta, to prevazilazi budžet koji ima opština. Sve se glasnije govori o cifri među stanovnicima Bara, a koji su se izričito pobunili zbog sume koju bi Merlin koštao njihov grad", rekao je izvor zas domaće medije.

Prema saznanjima, predstavnici Opštine Bar već su stupili u kontakt sa menadžmentom popularnog pjevača, sa željom da se smanje zahtjevi iz rajder liste, ali i ukupni troškovi tehničke produkcije.

"Ukoliko ne dođe do dogovora i značajnog smanjenja izdataka, izvjesno je da će koncert biti otkazan", dodao je izvor.

Konačna odluka trebalo bi da bude donijeta u narednih nekoliko dana, kada će biti poznato da li će Barani ipak imati priliku da reprizu Nove godine provedu uz Merlinove hitove ili će pjevač ostati bez još jednog planiranog nastupa.

(Telegraf/MONDO)