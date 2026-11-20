Plenković tvrdi da se hrvatski predlog zasniva na načelima Badinterove komisije i poručuje da očekuje dogovor o otvorenim pitanjima.

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Hrvatska ne traži tuđu teritoriju, ali ne da svoju, rekao je premijer te zemlje Andrej Plenković, odgovarajući ministru spoljnih poslova Crne Gore Ervinu Ibrahimoviću koji je rekao da ta zemlja neće dati ni dio svoje teritorije u pregovorima o razgraničenju s Hrvatskom.

Ervin Ibrahimović je rekao da Crna Gora neće ustupiti ni dio svoje teritorije, ali da želi nastaviti pregovore s Hrvatskom o razgraničenju, te otvorena pitanja riješiti dogovorom ili pred međunarodnim institucijama, piše Hina, a prenosi N1 Zagreb.

“Ne mogu do kraja razabrati o kojem se to pedalju radi. Hrvatska nikada ne traži tuđu teritoriju, ali ne da svoje, i to naša vlada niti bilo ko drugi u Hrvatskoj neće dati”, izjavio je Plenković novinarima u Poreču.

Plenković kaže da se hrvatski prijedlog sporazuma o razgraničenju na kopnu temelji na načelima Badinterove komisije, prema kojima su nekadašnje republičke granice nakon raspada Jugoslavije postale državne granice. Dodao je da privremeni režim uspostavljen 2002. potvrđuje granicu na rtu Konfin, rješenje koje su prije više od 20 godina potvrdile zajedničke stručne grupe dvije zemlje.

“Što se tiče naše pozicije, ona je jasna, čista i neće se promijeniti”, istakao je Plenković.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je prema istim načelima već riješila pitanja razgraničenja s Kosovom te Bosnom i Hercegovinom, pa bi dogovor s Hrvatskom trebalo da bude jednostavan.

“Sve ostalo bilo bi krajnje iznenađujuće i može se s naše strane iščitati, ako baš hoćemo biti do kraja analitični, da možda netko tu ima pretenzija na hrvatsko kopno”, rekao je Plenković koji se ipak nada da to nije slučaj.

Razgraničenje je jedno od otvorenih pitanja između dvije zemlje na čijem rješavanju Hrvatska insistira dok Crna Gora pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.