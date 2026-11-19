Nakon vjenčanja, Jovana Jeremić otkriva želju za sinom i moćno ime koje planira da mu da - Vasilej, u znak zahvalnosti.

Izvor: Instagram printscreen/jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić izgovorila je danas sudbonosno "da" svom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru, a ovaj poseban dan podsjetio je mnoge na njene nedavne želje o proširenju porodice. Još pre nekoliko mjeseci, dok je šetala centrom Beograda sa ćerkom Leom, Jovana je otvoreno priznala svojim pratiocima da u budućnosti ozbiljno priželjkuje još jedno dijete.

Poznato je da voditeljka već dugo ne krije želju da ponovo postane majka, što je sada, nakon crkvenog vjenčanja, dobilo poseban značaj za javnost. Sada kada su i zvanično započeli bračni život, mnogi se pitaju hoće li se Jovanine prognoze o proširenju porodice uskoro i ostvariti.

"Moja ćerka je neuništiva i nesalomiva, mislila sam da je najteže ispratiti moju energiju, ali se pojavio neko ko ima veću energiju od mene - to je moja ćerka Lea. Ne smem da pomislim šta će biti jednog dana kada rodim ozbiljno muško dijete. Šta će sa tim sinom biti, u najavi haos, ko preživi pričaće", pričala je Jovana na svom Instagramu, dok je šetala sa ćerkom centrom Beograda.

"Tigra vidim kao oca svog djeteta"

Podsjetimo, Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom i nedavno je priznala da ga vidi kao oca svog djeteta:

"Vidim ga! Željela bih da rodim muško dijete, jer bih voljela da ima njegove manire i kodeks. Tigar je vaspitan baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju. Ne maltretira je fizički i psihički. Ne tera inat. Prvi zove, šalje i kupuje. Sve radi što jedan muškarac treba da radi, i ne femka se kao neka tetka. Imala sam muškarce koji se prikazuju kao alfa, a imaju pogrešno shvatanje jer to što oni smatraju da je 'alfa muškarac' je jedna obična pi***."

Vidi opis "Rodiću ozbiljno muško dijete": Jovana Jeremić se udala, pa otkrila kakvo moćno ime planira da da sinu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"To su sve muškarci sa kompleksima. Najveći kompleks muškarca je kada je loš u krevetu i nije dovoljno potentan, pa sve iskaljuje na ženu teranjem inata, kroćenjem te žene i brisanje poda njome. Takvi muškarci treba da budu ostavljeni kao pseto. Pored impotencije, drugi kompleks muškaraca je nemanje para. To kolje muškarce. Zato ja kažem: 'Onaj ko nema pare, neka ih hitno nabavi'. Jednostavno, muškarac je taj koji mora da zarađuje. Nije normalno da muškarac ide u nabavku, ali on mora da nabavi novac i obezbijedi ženu i djecu. Nisam imala takvu priliku do sada i sve sam sama sebi i svom djetetu obezbijedila.

Inače, Jovana sa bivšim suprugom Vojislavom Miloševićem ima ćerku Leu, a voditeljka je nedavno govorila o imenu za drugo dijete, ukoliko bude rodila sina:

"Moj zaštitnik je sveti Vasilije Ostroški i njegovu zaštitu sam stekla jer je osjećam u duši i sanjala sam ga nekoliko puta, trudila sam se svojim stilom života da ne ulazim u neke grehove koji mi nisu potrebni i da ne griješim. Sin će mi se zvati Vasilej u znak zahvalnosti svetom Vasiliju Ostroškom", rekla je Jovana nedavno za "Telegraf".

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Izvor: Blic / MONDO