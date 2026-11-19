Sofija Dacić prvi put se oglasila nakon vjenčanja Igora Kojića, komentarišući svadbu i svoj ljubavni status.

Izvor: MONDO

Pjevačica Sofija Dacić prvi put se pojavila u javnosti nakon vjenčanja bivšeg supruga Igora Kojića. Naime, takmičarka "Zvezda Granda" stigla je na promociju albuma Danijela Alibabića, a tom prilikom je prokomentarisala svadbu Kebinog sina.

"Već sam dala izjavu, to je to. Neću više komentarisati. Sve najbolje", rekla je Sofija.

Ovako je Sofija izgledala na promociji:

Potom je upitana da li je spremna za novu ljubav.

"Mislim da sada jesam. Mislim da se sada sve sleglo, prošlo je dovoljno vremena. Ima udvarača, šalju cvijeće. Bez brige", rekla je Sofija kroz osmjeh.

Poslušajte njenu izjavu:

Pogledajte 00:31 Sofija Dacić prvi put o svadbi Igora Kojića: Otkrila u kakvim je odnosima sa Kebom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Za kraj je progovorila i o Draganu Kojiću Kebi, pa otkrila u kakvim su odnosima.

"Ni u kakvim. Ono što vidite na televiziji", rekla je ona.

Pored Sofije, na promociju su došli i Boban Rajović, Viki Miljković, Ana Sević, Milena Ćeranić, Nenad Jovanović Blizanac, Marija Mikić i mnogi drugi.

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