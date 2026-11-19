Bojan Jovanovski, poznat kao Boki 13, izazvao je reakcije novom objavom na Instagramu, upućenom Jeleni Karleuši.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Bojan Jovanovski, u javnosti poznat kao Boki 13, iznova je podigao prašinu na mrežama novom objavom, a po svemu sudeći, njegove riječi su ovog puta bile namijenjene Jeleni Karleuši.

On je na svom Instagram storiju objavio kratku poruku ispisanu na crnoj pozadini, koja je u rekordnom roku pokrenula brojne reakcije i komentare pratilaca.

"Prvo me je blokirala Ceca, a sada i Jeca. Fuuuuuj! Oksimoron", napisao je Boki, uz pjesmu Svetlane Cece Ražnatović "Drugarice lažljivice".

Ipak, tu se nije zaustavio, već je dodatno zagolicao maštu pratilaca riječima:

"Pored toga što je užasno šokantno i odvratno, ipak… Biće interesantno…"

Izvor: Instagram printscreen

Donijeta zvanična presuda Bokiju 13

Inače, Apelacioni sud u Skoplju doneo je oslobađajuću presudu za Bojana Jovanovskog, poznatog kao Boki 13, u slučaju "Međunarodni savez", saopštio je njegov advokat Sašo Dukovski na društvenoj mreži Fejsbuk.

U ponovljenom postupku, Osnovni krivični sud u Skoplju je u oktobru 2025. godine izrekao Jovanovskom jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora za krivična djela prevare i pranja novca, čime mu je kazna smanjena u odnosu na prvobitnih devet godina zatvora.

Jovanovski je, prenosi lokalni SDK, prvostepenom presudom iz aprila 2022. godine bio osuđen na devet godina zatvora. Međutim, Apelacioni sud u Skoplju je u aprilu 2024. godine usvojio žalbe optuženih, ukinuo presudu i vratio predmet na ponovno suđenje.