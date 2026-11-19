Donald Tramp se iz predsjedničkog aviona uključio na sastanak evropskih lidera u Berlinu i kritikovao nastavak izdvajanja milijardi evra za Ukrajinu.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp uključio se telefonom iz predsjedničkog aviona „Air Force One“ na sastanak evropskih lidera u Berlinu, gdje je kritikovao nastavak izdvajanja milijardi evra za vojnu pomoć Ukrajini, objavio je Politiko, pozivajući se na četiri evropska zvaničnika upoznata sa razgovorom.

Trampov poziv uslijedio je samo nekoliko časova nakon njegovog sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim liderom Si Đinpingom u kineskom Šenženu.

Prema riječima trojice evropskih zvaničnika koji su za Politiko govorili pod uslovom anonimnosti, Tramp je učesnicima sastanka poručio da Putin ozbiljno pristupa mirovnim pregovorima o Ukrajini.

Istovremeno je izrazio snažno protivljenje nastavku evropskog finansiranja ukrajinske vojske.

Dvojica izvora opisala su Trampovo obraćanje kao oštru tiradu protiv nastavka vojne pomoći Ukrajini.

Treći zvaničnik iznio je nešto drugačije viđenje razgovora, navodeći da je američki predsjednik prvenstveno govorio o velikim finansijskim uštedama koje bi mogle biti ostvarene završetkom rata.

Za sada nije poznato da li je Tramp evropskim saveznicima postavio konkretne zahtjeve ili najavio promjenu američke politike prema Ukrajini.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev Politika za komentar.

Njemačka novinska agencija DPA objavila je detalje neobičnog načina na koji se Tramp uključio na sastanak.

Prema informacijama iz krugova učesnika, američki predsjednik iz aviona je pozvao svog zeta i specijalnog izaslanika Džareda Kušnera, koji se nalazio u Berlinu.

Kušner je uključio zvučnik na mobilnom telefonu, a zvuk je dodatno pojačan mikrofonom kako bi Trampovo obraćanje mogli čuti svi prisutni.

U Berlinu se okupili predstavnici oko 40 zemalja

Sastanak u Berlinu organizovao je njemački kancelar Fridrih Merc, a okupio je predstavnike približno 40 država.

Riječ je o dosad najvećem okupljanju takozvane Koalicije voljnih, grupe zemalja koje nastoje da obezbijede dugoročnu vojnu i bezbjednosnu podršku Ukrajini.

Među učesnicima bili su francuski predsjednik Emanuel Makron, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i predstavnici drugih evropskih država.

Sjedinjene Američke Države predstavljali su Trampovi specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Jedna od glavnih tema bila je mogućnost pružanja bezbjednosnih garancija Ukrajini nakon eventualnog prekida vatre.

Evropski lideri željeli su i da saznaju o čemu je Tramp razgovarao sa Putinom i Sijem tokom susreta u Kini.

Merc: Nećemo dozvoliti novu Jaltu

Njemački kancelar Fridrih Merc poručio je nakon sastanka da Evropa neće prihvatiti mirovni sporazum o Ukrajini koji bi bio postignut bez učešća Kijeva i evropskih država.

„Pregovori mogu uspjeti samo ako Ukrajina i Evropa zajedno učestvuju u procesu. Format nalik Jalti neće donijeti mir“, izjavio je Merc.

Time je podsjetio na konferenciju održanu 1945. godine, kada su Sjedinjene Američke Države, Sovjetski Savez i Velika Britanija dogovarali poslijeratno uređenje Evrope.

Merc je naglasio da će evropske zemlje nastaviti da podržavaju Ukrajinu koliko god bude potrebno.

Susret Trampa, Putina i Sija u Kini opisao je prvenstveno kao priliku za zajedničko fotografisanje, dok je za berlinski sastanak rekao da je bio posvećen konkretnim mjerama pomoći Ukrajini.

Prije telefonskog uključivanja na sastanak u Berlinu, Tramp je u kineskom Šenženu razgovarao sa Putinom i Sijem o ratu u Ukrajini, nuklearnom naoružanju i međunarodnoj bezbjednosti.

Tokom susreta američki predsjednik nazvao je Putina prijateljem.

Uprkos velikim očekivanjima, trilateralni sastanak nije donio konkretan napredak ka okončanju rata.

U zajedničkoj deklaraciji tri države najavile su nastavak razgovora o smanjenju nuklearnih rizika, reformi Ujedinjenih nacija i povećanju snabdijevanja naftnim derivatima.

Evropski saveznici strahuju da bi Vašington mogao pokušati da postigne sporazum sa Moskvom bez njihovog direktnog učešća, posebno kada je riječ o budućnosti Ukrajine i bezbjednosnom poretku u Evropi.

Ta zabrinutost dodatno je izražena nakon što je Trampova administracija značajno smanjila direktnu američku pomoć Ukrajini, dok su evropske države preuzele najveći dio finansiranja njene odbrane.

Trampove kritike evropskih izdvajanja za Kijev dodatno su otvorile pitanje buduće podrške Ukrajini, ali zasad nema potvrde da je tokom telefonskog razgovora najavio konkretne promjene američke politike.