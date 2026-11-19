Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar vjenčali su se u Beogradu, daleko od očiju javnosti, uz prisustvo najbližih prijatelja i porodice.
Voditeljka Jovana Jeremić udala se danas u Beogradu za biznismena i kik-boksera Miloša Stojanovića Tigra. Nakon crkvenog vjenčanja održanog daleko od očiju javnosti, mladenci su sa porodicom, kumovima i najbližim prijateljima slavlje nastavili na svečanom ručku u jednom prijestoničkom restoranu.
Među zvanicama koje su stigle na ručak bila je i Jovanina ćerka Lea, iz prvog braka sa Vojislavom Miloševićem, koja je za ovu priliku obukla crvenu haljinu i crni kaput. Voditeljka je ranije u emisiji "Amidži šou" govorila o tome kako je njena naslednica reagovala na Miloša:
"Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je vidjela da ima čistu dušu i srce. Miloš je rijetko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi", rekla je tada Jovana.
Pogledajte kako je Jovana izgledala na vjenčanju:
Burma od 50.000 eura na ruci Jovane Jeremić: Na ručak stigli samo odabrani, a vjenčanica je stigla iz Italije
Vjenčanje daleko od javnosti
Mladenci su spisak gostiju sveli na najuži krug ljudi, a detalji sa pozivnice potvrđuju da je ceremonija organizovana u strogoj tajnosti. Dizajn pozivnice inspirisan je sicilijanskim vjenčanjima i filmom "Kum", uz poruku da je događaj namijenjen samo odabranima i izričitu molbu zvanicama da ne objavljuju fotografije i snimke.
Vjenčanica italijanskog brenda i skupocjena burma
Jovana je na venčanju nosila haljinu "Moscata" iz kolekcije "Lost in Paradise" italijanskog brenda Alessandro Angelozzi Couture. Riječ je o čipkastom modelu sirena kroja sa dugačkim šlepom i dubokim izrezom na leđima.
Posebnu pažnju privukla je i njena burma sa dijamantima i smaragdima, specijalno izrađena za ovu priliku. Prema saznanjima medija, vrijednost prstena prelazi 50.000 eura, a ovakav model nakita nije rađen još od 1977. godine.
Burma od 50.000 eura na ruci Jovane Jeremić: Na ručak stigli samo odabrani, a vjenčanica je stigla iz Italije
Jovana Jeremić
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Izvor: Pink.rs / MONDO