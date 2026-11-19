Boban je otkrio da je sa porodicom uspio da prebrodi teške trenutke, ali je ostao misteriozan o brojnim detaljima.

Izvor: MONDO/Jovana Milićević

Brojne javne ličnosti došle su večeras da podrže Danijela Alibabića na promociji njegovog novom albuma koji nosi naziv "Sve ti priznajem".

Sve je priređeno u jednom lokalu u centru Beograda, a na spisku zvanica našao se i pjevač Boban Rajović.

Boban je progovorio o nedavnoj drami sa kojom se suočava sve veći broj njegovih kolega i koleginica, a to je uništavanje njihove imovine, te se dotakao estradne mafije i otkrio da li je on bio na meti iste.

"Ćutao sam o tome, savladao sam to sam u sebi i sa svojom porodicom, na moj način. Živ sam i dalje, tu sam. Žao mi je što se to dešava svim mojim kolegama. Mi smo estradni umjetnici, ne vidim razlog".

Pogledajte 00:46 Boban Rajović progovorio o estradnoj mafiji: Godinama ćutao, priznao da li je platio reket Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Nikada nisam platio reket", rekao je Boban i ostao misteriozan kroz šta je sve prošla porodica i sa čime se sve suočavao.

Vračarci umiješani u paljenje džipa Aleksandri i Filipu?

Vijest da je zapaljen džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića odjeknula je u domaćoj javnosti, naročito ako se uzme u obzir činjenica da je na sličan način prije samo dvije nedelje prošao njen kolega Uroš Živković.

Kako su pokazale i fotografije sa lica mjesta, džip je, srećom, pretrpio dosta manju štetu nego automobil koji je bio parkiran pored, a nadzorne kamere snimile su dvojicu muškaraca koji najpre polivaju vozilo, a potom ga pale.

Kako pišu domaći mediji, glavni osumnjičeni za ovo podmetanje požara su pripadnici ozloglašenog vračarskog klana.

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