Ambicija Crne Gore je da do kraja ove godine zatvori sva preostala poglavlja, čime bi se otvorio put ka članstvu u Evropskoj uniji 2028. godine.

Izvor: Bogdan Hoyaux/EC - Audiovisual Service

Crna Gora je danas, na Međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom (EU) u Briselu, privremeno zatvorila još dva pregovaračka poglavlja – 16, koje se odnosi na poreze, i 22, koje obuhvata regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata.

Time je ukupan broj zatvorenih poglavlja porastao na 25, dok je u završnoj fazi pregovaračkog procesa preostalo još osam poglavlja.

Ambicija Crne Gore je da do kraja ove godine zatvori sva preostala poglavlja, čime bi se otvorio put ka članstvu u Evropskoj uniji 2028. godine.

Državni ministar za evropske poslove Irske Tomas Birn ocijenio je da današnji napredak potvrđuje kako se Crna Gora sve više približava svom evropskom cilju. On je izrazio očekivanje da će sva pregovaračka poglavlja biti zatvorena do kraja ove godine, odnosno do završetka irskog predsjedavanja Savjetom EU.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević istakla je da su predate sve pregovaračke pozicije za preostala poglavlja, izrazivši uvjerenje da će Crna Gora uspjeti da ih zatvori do kraja godine i ostvari cilj – članstvo u EU 2028. godine.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da se Crna Gora, prema broju zatvorenih poglavlja, trenutno nalazi na trećem mjestu u istoriji pregovaračkih procesa za pristupanje Evropskoj uniji, iza Litvanije i Letonije. Kako je navela, postoji velika mogućnost da Crna Gora uskoro prestigne i te dvije zemlje.