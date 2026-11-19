Antonio Kasano je isprozivao Ronaldinja zbog toga što se vratio na teren u 47. godini.

Izvor: ROSS / Backgrid UK / Profimedia / Davide Casentini / Zuma Press / Profimedia

Ronaldinjo se vratio na teren posle 11 godina, zaigrao je u 47. godini u italijanskoj seriji C. Učestvovao je u pobjedi Ravene protiv Forlija (2:0) i stadion je bio krcat. Sve oko njegovog povratka ispraćeno je i medijski, a o svemu tome pričao je i Antonio Kasano koji je isprozivao legendarnog fudbalera.

"Želim da kažem jednu bitnu stvar. Ronaldinja mnogo cijenim i poštujem. I kao igrača i kao čovjeka. Za mene je među pet najboljih ikada, uz Mesija, Maradonu, Pelea i Ronalda Nazarija. Ali...", počeo je Kasano.

Onda je imao oštru poruku za Brazilca i za njegov povratak na teren.

"Ono što je uradio prije nekoliko dana je bilo bolno za gledanje .Ima 46 godina. U tom stanju, šta će tačno da uradi? Nisam razumio. Da li se vratio zbog odnosa sa predsjednikom kluba Ciprijanijem, svom prijatelju? Zato što su mu dali dosta novca? Ne znam. Za mene je to bilo smiješno. Kao cirkuska predstava, ne znam kako bih to nazvao. Prava farsa", zaključio je Kasano i dodao da se on ne bi vratio na teren ni za 20 miliona eura.