Aleksandar Čupić izabran je za novog predsjednika Skupštine Srbije. Njegovi prvi zadaci će uključivati organizaciju rada i izbor potpredsednika, kao i formiranje radnih tijela.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Aleksandar Čupić, poslanik Studentske liste, izglasan je za predsjednika Skupštine Srbije sa 140 glasova.

Prvi zadaci novog predsjednika Narodne skupštine odnose se na organizaciju rada parlamenta, formiranje skupštinskih tijela i pokretanje narednih institucionalnih koraka predviđenih Poslovnikom i zakonima:

Predlog za imenovanje generalnog sekretara:

Novoizabrani predsjednik parlamenta predlaže kandidata za generalnog sekretara Narodne skupštine, kojeg Skupština imenuje većinom glasova.

Izbor potpredsjednika i radnih tijela:

U nastavku konstitutivne sjednice na redu je određivanje broja i izbor potpredsjednika Skupštine, kao i izbor članova skupštinskih radnih tijela (odbora) i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Vođenje sjednica i primjena Poslovnika:

Predsjednik Skupštine rukovodi radom sjednica i stara se o primjeni Poslovnika Narodne skupštine.

Institucionalni koraci ka novoj Vladi i predsjedničkim izborima:

Konstituisanjem parlamenta počeo je da teče zakonski rok od 90 dana za formiranje nove Vlade Srbije. Poslanik Studentske liste Ilija Srdanović naveo je da izbor predsjednika Skupštine znači i izbor vršioca dužnosti predsjednika Srbije, čime se otvara sljedeći institucionalni korak – raspisivanje predsjedničkih izbora u skladu sa zakonskim okvirom i Ustavom.

Odnos prema opoziciji

Institucionalna zastupljenost: Jedan od prvih testova političke kulture novog rukovodstva jeste poštovanje proporcionalne zastupljenosti svih poslaničkih grupa prilikom izbora potpredsjednika Skupštine, sastava odbora i stalnih međunarodnih delegacija, kao i tradicionalna podjela predsjedničkih mjesta u ključnim nadzornim odborima.

Ravnopravnost u plenarnoj sali: Održavanje funkcionalnog parlamenta zahtijeva ujednačene aršine prema poslanicima većine i opozicije – jednaku strogost pri izricanju opomena i mjerenju vremena, uvažavanje prava opozicije na dopune dnevnog reda i redovno omogućavanje kontrolnih mehanizama poput poslaničkih pitanja i interpelacija.

Redovan dijalog na Kolegijumu: Korišćenje Kolegijuma za postizanje dogovora o rasporedu rasprave i radnim danima smanjuje tenzije i potrebu za vanrednim pauzama tokom plenarnih sjednica.

Obezbeđivanje uslova za rad parlamenta

Saradnja sa generalnim sekretarom i Službom: Predsjednik usmjerava rad generalnog sekretara, koji rukovodi Službom Narodne skupštine, stara se o sprovođenju skupštinskih odluka i obezbjeđuje stručnu, administrativnu i tehničku podršku poslanicima.

Podrška radu odbora i javnosti rada: Na predlog radnih tijela, predsjednik može da angažuje naučne i stručne institucije ili pojedince za proučavanje složenih zakonskih pitanja, kao i da obezbijedi uslove za javna slušanja, prisustvo medija i otvorenost sjednica.

Bezbjednost i međunarodna saradnja: Predsjednik se stara o održavanju reda u cijeloj zgradi Narodne skupštine, predstavlja parlament u zemlji i inostranstvu i usklađuje aktivnosti stalnih delegacija sa međunarodnim parlamentarnim organizacijama.

(MONDO)