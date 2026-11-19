Sve više ljudi bira ovaj vid osvjetljenja u kupatilu! Prostor će izgledati luksuznije, urednije i efektnije...

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Jedna plafonjera na sredini plafona više nije najbolje rješenje za moderno kupatilo. Dizajneri enterijera sve više pažnje posvećuju slojevitom osvjetljenju, koje ne služi samo da osvijetli prostoriju već i da istakne njene najljepše detalje, stvori prijatnu atmosferu i olakša svakodnevnu njegu.

Trend koji se posebno izdvaja jeste kombinovanje više izvora svjetlosti. Umjesto jednog centralnog svjetla, kupatilo se dijeli na nekoliko svjetlosnih zona, pa svaka ima svoju namjenu. Tako se dobija prostor koji je istovremeno praktičan, moderan i prijatan za boravak.

Svjetlo oko ogledala postaje nezaobilazno

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na osvjetljenje prostora oko lavaboa. Umjesto da se oslanjaju samo na svjetlo sa plafona, sve više ljudi bira LED rasvjetu koja prati ivice ogledala ili se postavlja sa njegove lijeve i desne strane.

Ovakvo rješenje nije samo dekorativno. Svjetlost ravnomjerno pada na lice i smanjuje stvaranje sjenki, što je posebno važno prilikom šminkanja, brijanja i svakodnevne njege. Idealno je izabrati rasvjetu koja ne zasljepljuje i vjerno prikazuje prirodne boje.

U galeriji ispod pogleajte kako izgleda hit osvjetljenje u kupatilu!

LED trake mijenjaju izgled kupatila

Još jedan trend koji se sve češće viđa jesu diskretne LED trake ugrađene u zidove, plafone, police i niše. One stvaraju utisak lebdećih elemenata, naglašavaju arhitekturu prostora i daju kupatilu sofisticiran izgled.

Posebno efektno izgledaju kada su postavljene ispod ormarića, uz ivicu kade ili u zidnim nišama. Njihova prednost je i u tome što mogu da posluže kao nježno, ambijentalno svjetlo u večernjim satima, kada nije potrebno uključivati glavno osvjetljenje.

Kupatilo se osvjetljava po zonama

Umjesto jednog izvora svjetlosti, moderno kupatilo ima nekoliko nezavisnih cjelina. Posebno se osvjetljavaju ogledalo i lavabo, prostor za tuširanje, kada i dekorativni detalji. Tako se svjetlo može prilagoditi trenutnoj potrebi. Za jutarnju rutinu potrebno je jače i jasnije osvjetljenje, dok je za opuštanje u kadi prijatnije prigušeno, toplije svjetlo. Ako svaka zona ima zasebnu kontrolu, lako možete mijenjati atmosferu bez uključivanja svih lampi.

Toplije svjetlo za atmosferu, neutralno za njegu

U trendu su i rasvjeta sa podesivom jačinom i mogućnošću promjene temperature svjetlosti. Topliji tonovi stvaraju opuštajuću atmosferu, dok je neutralno svjetlo praktičnije za precizne zadatke ispred ogledala. Sve popularniji su i pametni sistemi koji omogućavaju podešavanje osvjetljenja putem telefona, glasovnih komandi ili unaprijed definisanih režima.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora?

Iako izgled ima važnu ulogu, u kupatilu je bezbjednost na prvom mjestu. Zbog vlage i vode, potrebno je birati rasvjetu namijenjenu za kupatila, sa odgovarajućom IP zaštitom. Posebno je važno da se poštuju bezbjednosni zahtjevi za električne instalacije u blizini kade i tuša, a ugradnju treba prepustiti kvalifikovanom električaru.

Dakle, moderna rasvjeta u kupatilu ne podrazumijeva potpuno izbacivanje plafonskog svjetla, već pametnije kombinovanje različitih izvora. LED trake, osvijetljena ogledala, diskretne zidne lampe i zasebne svjetlosne zone zajedno stvaraju prostor koji izgleda elegantnije, a istovremeno je mnogo funkcionalniji.