Putin je najavio da Rusija neće pregovarati o prekidu vatre nakon napada na Krimski most, ističući bolniji odgovor na provokacije Ukrajine.

Izvor: Vladimir Smirnov / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je sa Savjetom bezbjednosti Rusije razmatrao mogućnost postizanja dogovora sa Ukrajinom o prekidu vatre u pojedinim oblastima, ali da je od te ideje odustao nakon nedavnih napada ukrajinskih oružanih snaga na Krimski most.

„Nakon napada na Krimski most nećemo pregovarati“, rekao je Putin novinarima danas po završetku trilateralnog sastanka sa predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donaldom Trampom i Si Đinpingom, prenosi TASS.

On je najavio da će odgovor Rusije na napade na Krimski most biti „znatno bolniji“ i poručio da će most biti obnovljen, prenosi agencija Tačno.

Prema navodima iz izvještaja, Ukrajina je tokom protekle sedmice tri puta napala Krimski most, a u jednom od napada oštećen je njegov luk, zbog čega je obustavljen saobraćaj za drumska vozila.

O Evropi na pregovorima o primirju

Rusija je diplomatskim kanalima pozvala predstavnike evropskih zemalja da dođu u Moskvu kako bi iznijeli svoje stavove o rješavanju rata u Ukrajini, nakon čega će biti odlučeno u kom formatu će biti nastavljen dijalog o tom pitanju, rekao je Putin.

Odgovarajući na pitanje Interfaksa na konferenciji za novinare u Šenženu, Putin je rekao da Moskva želi da unaprijed razjasni kakve predloge i pristupe evropske zemlje namjeravaju da iznesu u okviru mirovnog procesa.

„Moramo da razumijemo sa čim će Evropa doći na te pregovore. Zato smo diplomatskim kanalima predložili Evropljanima da dođu u Moskvu kako bismo utvrdili njihov stav“, rekao je Putin.

On je naglasio da će Rusija nakon toga odlučiti u kom formatu će nastaviti dijalog o Ukrajini.

Putin je naveo da Sjedinjene Američke Države uporno traže od Moskve da pristane na učešće evropskih zemalja u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Prema njegovim riječima, Rusija je saglasna sa tim da bezbjednost Ukrajine treba da bude dio šire evropske bezbjednosne arhitekture, ali je ocijenio da je neobično razgovarati o bezbjednosti Evrope bez učešća evropskih zemalja.

O sastanku sa Sijem i Trampom

Putin je danas ocijenio da je trilateralni sastanak sa predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donaldom Trampom i Si Đinpingom, predstavljao istorijski događaj i izrazio želju da takvi susreti budu nastavljeni, ističući da je tokom razgovora postignuto međusobno razumijevanje o nizu ključnih međunarodnih pitanja, uključujući ukrajinski sukob, bezbjednost i reformu Ujedinjenih nacija.

„Ranije nije bilo takvih sastanaka, a sada je održan. To je, bez sumnje, jedna stranica u istoriji diplomatije“, rekao je Putin na konferenciji za novinare, sumirajući rezultate posjete Šenženu.

On je, navodi RIA Novosti, istakao da bi želio da trilateralni susreti sa liderima SAD i Kine budu nastavljeni, dodajući da je tokom razgovora postignuto međusobno razumijevanje o pojedinim ključnim pitanjima.

Putin je sastanak ocijenio kao koristan i istakao da je razgovor protekao u otvorenoj atmosferi, nakon zvaničnog i protokolarnog dijela.

Prema njegovim riječima, lideri tri države razgovarali su o ukrajinskoj krizi, situaciji na Bliskom istoku i Korejskom poluostrvu, kao i o međunarodnoj bezbjednosti u najširem smislu.

On je naveo da međunarodna bezbjednost u velikoj mjeri zavisi od Rusije, Kine i SAD, a da je jedna od tema razgovora bila i sprečavanje širenja nuklearnog oružja.

Govoreći o sukobu u Ukrajini, Putin je rekao da je Rusija prihvatila kompromisne predloge SAD u vezi sa njegovim rješavanjem i ponovio da američki predsjednik Donald Tramp iskreno nastoji da doprinese okončanju sukoba.

„Nemam nikakve sumnje da predsjednik Tramp iskreno želi da riješi sukobe, uključujući ukrajinski, kao i da unaprijedi bilateralne odnose u nizu oblasti, među kojima je za nas posebno važan odnos Rusije i SAD“, rekao je Putin.

Putin je istakao da je Rusija spremna da u okviru redovnih diplomatskih i radnih kontakata razgovara o rješavanju sukoba u Ukrajini.

Rekao je i da su razgovarali o mogućoj reformi Ujedinjenih nacija, ističući da je potrebno prilagoditi rad te međunarodne organizacije savremenim okolnostima.

„Svi priznajemo da je to neophodno učiniti i prilagoditi rad ove univerzalne organizacije realnostima današnjeg vremena“, rekao je ruski predsjednik.

Prema njegovim riječima, razmatrana su i pitanja slobode plovidbe, kao i rizici povezani sa razvojem vještačke inteligencije.

On je dodao da Rusija i SAD imaju slične stavove o pitanjima civilizacijskih vrijednosti i da je tokom razgovora sa Trampom i Si Đinpingom postojalo potpuno međusobno razumijevanje.

Putin je ocijenio i da Međunarodni krivični sud očigledno izlazi iz okvira svojih nadležnosti.

Ranije danas, u kineskom gradu Šenženu, održan je trilateralni sastanak Putina, Trampa i Sija na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

On je izrazio nadu da se može održati zamah u kretanju ka cilju obnove odnosa Rusije i SAD.

(MONDO)