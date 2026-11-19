U naselju Straševina u Nikšiću danas oko 14 časova došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je ranjen D. V. (46), saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako navode, pucnjava se dogodila na otvorenom prostoru, a za sada nepoznato lice upotrijebilo je vatreno oružje na štetu operativno interesantnog lica.

„Tom prilikom je D. V. zadobio tjelesne povrede i prevezen je u Opštu bolnicu Nikšić radi ukazivanja ljekarske pomoći“, navodi se u saopštenju.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, uz podršku Sektora za borbu protiv kriminala, preduzimaju aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji počinioca.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, preduzimaju uviđajne i druge policijsko-tužilačke mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, identifikacije i hvatanja počinioca“, saopšteno je iz policije.

Iz Uprave policije poručuju da će javnost biti blagovremeno obaviještena o daljem toku istrage.