U naselju Straševina u Nikšiću danas oko 14 časova došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je ranjen D. V. (46), saopšteno je iz Uprave policije.
Kako navode, pucnjava se dogodila na otvorenom prostoru, a za sada nepoznato lice upotrijebilo je vatreno oružje na štetu operativno interesantnog lica.
„Tom prilikom je D. V. zadobio tjelesne povrede i prevezen je u Opštu bolnicu Nikšić radi ukazivanja ljekarske pomoći“, navodi se u saopštenju.
O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, uz podršku Sektora za borbu protiv kriminala, preduzimaju aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji počinioca.
„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, preduzimaju uviđajne i druge policijsko-tužilačke mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, identifikacije i hvatanja počinioca“, saopšteno je iz policije.
Iz Uprave policije poručuju da će javnost biti blagovremeno obaviještena o daljem toku istrage.