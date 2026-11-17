Vera Matović jednom prilikom je otkrila detalje scene kojoj je prisustvovala na jednom veselju
Vera Matović poznata je kao neko ko pravi sjajnu atmosferu na veseljima, te lako diže publiku na noge, i održava blizak kontakt sa gostima.
Ipak, kako sama kaže, neke granice moraju da se znaju. Pričajući o neprijatnostima sa nastupa, priznala je da sama nikada nije doživjela napad, ali se prisjetila situacije u kojoj je njena koleginica izvukla deblji kraj zbog jednog nepromišljenog poteza.
Kako je otkrila, prisustvovala je sceni u kojoj je ljubomorna supruga odmah reagovala na neprimjereno ponašanje:
"Nikada nisam imala neprijatnost. Žene su uvijek znale da od mene nikada ne bi osjetile neku ljubomoru i da je to samo šala, moj performans. Ima nekih koje su to tako radile i dobile šamar. Jedna koleginica je tako sjela čovjeku u krilo i od njegove žene dobila šamar. Ja nikada nisam pomislila da nekome sjednem u krilo iako volim da se šalim, ne prelazim granicu i mene žene vole, vide da sam pozitivan lik“, ispričala je pjevačica za Grand.
Vera je naglasila da publiku animira isključivo kroz energiju i pjesmu, te da žene na slavljima upravo zbog toga imaju puno povjerenje u nju.