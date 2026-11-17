Vera Matović jednom prilikom je otkrila detalje scene kojoj je prisustvovala na jednom veselju

Izvor: Pink printscreen

Vera Matović poznata je kao neko ko pravi sjajnu atmosferu na veseljima, te lako diže publiku na noge, i održava blizak kontakt sa gostima.

Ipak, kako sama kaže, neke granice moraju da se znaju. Pričajući o neprijatnostima sa nastupa, priznala je da sama nikada nije doživjela napad, ali se prisjetila situacije u kojoj je njena koleginica izvukla deblji kraj zbog jednog nepromišljenog poteza.

Kako je otkrila, prisustvovala je sceni u kojoj je ljubomorna supruga odmah reagovala na neprimjereno ponašanje:

"Nikada nisam imala neprijatnost. Žene su uvijek znale da od mene nikada ne bi osjetile neku ljubomoru i da je to samo šala, moj performans. Ima nekih koje su to tako radile i dobile šamar. Jedna koleginica je tako sjela čovjeku u krilo i od njegove žene dobila šamar. Ja nikada nisam pomislila da nekome sjednem u krilo iako volim da se šalim, ne prelazim granicu i mene žene vole, vide da sam pozitivan lik“, ispričala je pjevačica za Grand.

Vera je naglasila da publiku animira isključivo kroz energiju i pjesmu, te da žene na slavljima upravo zbog toga imaju puno povjerenje u nju.