Skupština Srbije dobila je danas novi saziv, u kojem će prvi put posle 14 godina Srpska napredna stranka biti u opoziciji. Studentska lista osvojila je 140 a Ujedinjena Srbija 103 mandata.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na dnevnom redu sjednice, koja je počela u 10 časova je šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, što je i obavljeno, a u nastavku sjednice slijedi izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama, prenosi Kurir.

Прва седница Народне скупштине Републике Србије у Петнаестом сазиву 17.11.2026. Izvor: Youtube/

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Ovo je tekst koji su poslanici izgovarali:

"Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i vjerno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umijeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi".

Predsjedavajući Radenović konstatovao je da je Narodna skupština Srbije konstituisana! Potvrđeno je svih 250 mandata, a poslanici su upravo položili zakletvu posle čega im je predsjedavajući, inače najstariji član parlamenta u ovom sazivu, čestitao i pozvao da potpišu tekst zakletve koju su upravo položili te ih uputio da sada treba da obrazuju poslaničke grupe kao i da je jedan poslanik može biti član samo jedne poslaničke grupe.