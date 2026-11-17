Apelacioni sud u slučaju Aleksandra Mijajlovića nije reagovao pod pritiskom, saopšteno je iz tog suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Apelacioni sud Crne Gore odlučno demantuje i kategorički odbacuje kao neistinite i neutemeljene tvrdnje pojedinih učesnika emisije „Naglas“, emitovane 16. novembra, da je odluka ovog suda u predmetu protiv okrivljenog Aleksandra Mijajlovića i drugih donesena pod pritiskom Specijalnog državnog tužilaštva i pojedinih političkih struktura, u funkciji predizborne kampanje, kao i ocjene da takva odluka predstavlja opasnost za pravnu državu i vladavinu prava”, navodi se u saopštenju.

Istakli su da je predmetnu odluku donijelo vijeće Apelacionog suda u zakonom propisanom sastavu, isključivo na osnovu spisa predmeta, žalbenih navoda i zakona.

“Tvrdnje o navodnim pritiscima na sudije nijesu potkrijepljene nijednim dokazom i ne odgovaraju istini. Sudije su u vršenju sudijske funkcije vezane isključivo Ustavom i zakonima Crne Gore, a proizvoljno pripisivanje nedozvoljenih motiva njihovom odlučivanju predstavlja neosnovano dovođenje u pitanje nezavisnosti i integriteta suda”, kazali su iz Apelacionog suda, piše CdM.

Radi pravilnog informisanja javnosti, ukazuju da je drugostepeni sud zakonom ovlašćen da, odlučujući o žalbi, prvostepenu odluku potvrdi, ukine ili preinači.

“Preinačenje prvostepene odluke predstavlja zakonom predviđeno ovlašćenje koje sud primjenjuje kada, na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u spisima predmeta, može sam odlučiti bez vraćanja predmeta na ponovno odlučivanje. Koje će od tih ovlašćenja primijeniti, sud cijeni u svakom konkretnom predmetu, u skladu sa članom 417 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku”, pojasnili su.

Zato su, prema navodima Apelacionog suda, netačne tvrdnje da predmetna odluka predstavlja presedan, odnosno da takva odluka nikada nije donesena ili da nije donesena u posljednjih deset godina.

“To potvrđuje i sudska praksa, budući da je Apelacioni sud u predmetu Kvž br. 570/24, od 17. januara 2025. godine, odlučujući po žalbi tužilaštva, preinačio prvostepeno rješenje i potvrdio optužnicu. Apelacioni sud je razloge za svoju odluku detaljno izložio u pisanom obrazloženju, koje je dostavljeno strankama i braniocima okrivljenih”, dodaje se u saopštenju.

Kako ističu, posebno zabrinjava činjenica da je jedan od učesnika emisije javno saopštio da odluku nije ni pročitao, istovremeno je ocjenjujući kao opasnu za pravnu državu i vladavinu prava.

“Iznošenje kategoričkih ocjena o sudskoj odluci bez poznavanja njene sadržine i razloga na kojima se zasniva, uz pripisivanje nedozvoljenih motiva sudijama, ne predstavlja argumentovanu kritiku, već iznošenje neutemeljenih tvrdnji kojima se narušava povjerenje javnosti u pravosuđe”, navode it Apelacionog suda.

Posebno naglašavaju da se predmetnom odlukom ni na koji način ne prejudicira ishod krivičnog postupka niti se odlučuje o krivici okrivljenih.

“Odluka se odnosi isključivo na pitanje postojanja osnovane sumnje za potvrđivanje optužnice. Apelacioni sud nije odlučivao o tome da li su okrivljeni izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret, već će o tim pitanjima odlučiti sud u kontradiktornom postupku”, naglasili su.

Istakli su da su neosnovane i ocjene da predmetna odluka ugrožava pravni sistem.

“Vladavinu prava ne ugrožavaju sudske odluke donesene u zakonitom postupku, već pokušaji da se na sudove vrši pritisak javnim ocjenjivanjem njihovog rada i neutemeljenim osporavanjem nezavisnosti sudija. Apelacioni sud Crne Gore u potpunosti uvažava pravo na slobodu izražavanja i kritiku sudskih odluka. Međutim, to pravo ne podrazumijeva iznošenje neistinitih tvrdnji o motivima sudija i navodnim pritiscima na njih, bez bilo kakvog činjeničnog utemeljenja”, kazali su, javlja CdM.

Poručuju da se zakonitost i pravilnost sudskih odluka preispituju pravnim sredstvima predviđenim zakonom, u okviru zakonom propisanih postupaka sudske kontrole.

“Apelacioni sud Crne Gore ostaje dosljedan svojoj ustavnoj i zakonskoj obavezi da odlučuje nezavisno, nepristrasno i isključivo na osnovu Ustava i zakona. Odluku Apelacionog suda Crne Gore Kvsž.411/26 sa obrazloženjem dostupna je na sajtu suda”, zaključili su.