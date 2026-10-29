Pevačica izašla na binu i saopštila tužne vesti: Žene u publici plakale zbog priče o bolesti

Veri Matović je ljudska podrška joj je dala novu snagu da nastavi sa nastupima uprkos teškom stanju.

Izvor: Pink printscreen

Pevačica Vera Matović otkrila je da se tokom karijere suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su direktno ugrozili njen glas. Drama se odigrala u trenutku kada je trebalo da otputuje u Ameriku i nastupi za doček Nove godine.

Kada je zbog zdravstvenih tegoba posetila lekara, usledilo je upozorenje:

"Svi misle da je pevačima lako i svi smatraju da nama nikada ništa ne fali, ali nije tako. Mnogo puta sam i ja imala problema sa glasom, sa grlom i bolešću. Kada je trebalo da idem u Ameriku da pevam za Novu godinu i kada sam posetila doktora, rekao mi je da, ako budem tada pevala, možda nikada više neću zapevati. Nisam imala glasa tada, samo sam šaptala i odlučila sam da odem u Ameriku da kažem tom narodu da sam bolesna i da ne mogu da pevam".

Izašla na scenu i rekla da je bolesna

Uprkos tome što je mogla samo da šapuće, Vera Matović nije želela da izneveri publiku, već je otputovala kako bi im se lično obratila.

Nakon što je izašla na scenu i izvela jednu pesmu, obratila se prisutnima:

"Draga braćo i sestre, ja znam da vi znate kako ja pevam, strašno sam bolesna i doktor mi je zabranio da pevam, ali ja sam došla lično da vam kažem".

Emotivna reakcija u sali bila je ogromna, mnoge žene u publici su zaplakale i poručile joj:

"Bitno je da si došla, ne moraš ni da pevaš".

Ljudska podrška joj je dala novu snagu da nastavi sa nastupima uprkos teškom stanju:

"Posle sam takvu volju i želju dobila da nastavim dalje, da sam posle celih mesec dana pevala. Sa teškim glasom sam to radila, ali sudbina je tako htela", rekla je jednom prilikom ranije pevačica koja je jednom prilikom i otkrila da je u najtežim trenucima morala da nastupa.