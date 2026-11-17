Glumac Bojan Dimitrijević, najpoznatiji po ulozi Pikca u serijalu "Vratiće se rode" jedno je od poznatih lica koje se našlo u Skupštini.

Izvor: MONDO

Čuveni glumac Bojan Dimitrijević poznat kao Pikac iz serije "Vratiće se rode", bio je 138. kandidat na Studentskoj listi, a sada je jedan od narodnih poslanika.

Zanimljivo je da je nakon raspisivanja izbora na društvenim mrežama pokrenuta akcija "55,2%", sa ciljem da "Pikac uđe u Skupštinu".

U braku sa slavnom koleginicom

Inače, čuveni glumac je godinama u braku sa koleginicom Jelenom Stupljanin, i od početka su podržavali studentski pokret.

Njih dvoje su u tajnosti izgovorili sudbonosno "da", a Bojan je od Jelene stariji pet godina. Par je poznat po tome da svoju ljubav ljubomorno čuvaju od očiju javnosti, a glumica je tek nedavno prvi put progovorila o borbi koju su vodili iza zatvorenih vrata.

Naime, kako je Jelena Stupljanin ispričala u podkastu "Odabrana priča", godinama su vodili bitku za potomstvo.

"U jednom trenutku shvatila sam da je moja potreba da sa suprugom Bojanom budem u dobroj vezi, zdravom odnosu u našoj porodici, jača od toga što se na težak način borim sa time da ne mogu da zatrudnim", započela je Jelena.

Kako je navela, stresna borba za potomstvo na neki način utiče na njihovu zajednicu: "Ne mogu reći da ugrožava naš odnos, ali istina je da utiče na jedan dio. Razgovarali smo dosta o tome. Shvatila sam da je meni bitnije da imam kvalitetan odnos sa mojim mužem, od svega ostalog. To mi je dovoljno".

Izvor: Instagram/jelenastupljanin/screenshot

Izbjegavao komercijalu

Kada je riječ o Bojanu i njegovoj karijeri, glumac je ranije otvoreno govorio da je izbjegavao komercijalne televizijske projekte, jer je "sebe doživljavao kao underground", odnosno, alternativnog umjetnika. Ipak, uloga u filmu "Vratiće se rode" donijela mu je ogromnu popularnost:

"Bila mi je strana ta vrsta popularnosti. To je isprva trebao da bude samo jedan dan snimanja, imao sam samo jednu scenu. Pa se to dopalo reditelju Goranu Gajiću, producentima i kolegama, pa su dodali još jednu scenu, i još jednu, pa je sve poraslo i dobilo malo veći volumen. Ta neka televizijska publika nije ni znala da sam ja glumac. Mnogi su mislili da ja ni ne glumim, da sam ja on… ", prisjetio se jednom prilikom.

Izvor: MONDO

Nikada nije htio da bude slavan

On dodaje da "ne zna šta mu je dobro donijela ta uloga".

"Ja nikada nisam htio da budem poznat i slavan, a to mi je donijelo da budem prepoznat na ulici. Od tada na dalje sam dobio gomile ponuda za potpuno slične uloge od čega sam morao da se odbranim, jer to nije bio izazov na bilo koji način. Opet, moram reći da poslije te uloge ja dvije godine nisam imao ponude da snimam bilo šta drugo, dvije godine me niko ni za šta nije zvao. Mislio sam eto barem ću sad imati mnogo više posla, ljudi su vidjeli da umijem da odigram nešto dobro i da će me više zvati. Tako da se kasnije moja televizijska karijera nastavila kao da se Pikac nije nikada ni dogodio… To se svako malo reprizira, pa nove generacije otkriju seriju, otkriju Pikca… Ali, kako da vam kažem, nemam ja puno blagodeti od toga", zaključuje Bojan Dimitrijević.

Osvrnuo se i na to kako se rodila njegova ljubav prema glumi.

"Moje zaljubljivanje u teatar je upravo krenulo iz leskovačkog pozorišta. Moj otac je bio glumac u njemu.Moji roditelji su se rano rastali, ja sam imao nekih šest godina, i onda sam ja to doživio kao da je otac mene ostavio. Bio sam suviše mali da bih shvatio da je to bio ljubavni krah mojih roditelja. Tako da sam ja u tom stanju neke napuštenosti, kako sam ja to doživljavao, tražio svog oca. I odlazio sam u pozorište ne bih li bio s njim. Počeo sam da gledam probe, svaku predstavu, samo da bih bio što više s njim. Naučio sam pozorište od krova do podruma, do fundusa i onih dijelova gdje je rekvizita… Već sa dvanaest godina sam uspio da iskopiram ključ i da sam dolazim noću u pozorište kad me niko ne gleda. Gledao sam predstave odozgo gde su reflektori…", ispričao je glumac za "Telegram.hr".

"Pozorište se, dakle, toliko uvuklo u mene da ja i nisam više imao izbora. Ja možda prirodno i nisam bio predodređen za glumca u nekom opštem doživljaju. Jako sam introvertan i zapravo stidljiv. Tako da sam to prevazišao jer sam htio da se svidim svom ocu, da se potvrdi ta naša relacija oca i sina. Desilo se to kada sam ja završio glumačku akademiju, a on je odlazio u penziju. Tada je postojao običaj da glumac koji odlazi u penziju bira komad koji će raditi, bira podjelu i reditelja, jer to je njegova posljednja predstava u kojoj on ima slobodu da sve sebi učini. I onda je tata izabrao komad 'Život u pozorištu' Davida Mameta u kome ima samo dva lica, stari i mladi glumac. U radu na toj predstavi koju je režirao pokojni David Putnik, sin Jovana Bate Putnika čuvenog redatelja, koji je bio profesor mome ocu kad je on bio mlad, i tako smo se tada stvarno pronašli i kao kolege i kao prijatelji i kao otac i sin. Pozorište je obavilo svoju misiju na kraju", ispričao je Bojan Dimitrijević.