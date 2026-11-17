Korpulentni napadač Frajburga Igor Matanović je pred transferom u Totenhem ili Mančester junajted,

Izvor: Arne Amberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Dominacija u Bundesligi nije ostala neprimijećena i Igor Matanović je na korak od transfera karijere. Korpulentni, 195 centimetara visoki napadač Frajburga je na meti engleskih velikana. Prema pisanju stranih medija najviše se interesuje Totenhem, ali želi ga i Mančester junajted.

Ove sezone Matanović ima osam golova na 13 mečeva za Frajburg, ustalio se i u reprezentaciji Hrvatske, a Totenhem ga vidi kao idealnog napadača za svoj sistem. Već u januaru žele da ga dovedu, ali problem je novac.

Dolazak Maurisija Poketina na mjesto trenera Mančester junajteda je usporio priču oko dolaska na Old Traford. Vidjećemo da li je i Argentinac zainteresovan za njega. Problem oko transfera pravi i to što Matanović ima ugovor sa Frajburgom do ljeta 2029. godine i nije njemački klub ni u kakvoj žurbi da ga proda.

Pred transferom karijere

Igor Matanović je jedan u nizu reprezentativaca Hrvatske rođenih u inostranstvu. Roditelji su mu Hrvati iz Kotor Varoša, a on je rođen u Hamburgu. Za mlađe selekcije Hrvatske igra od 14. godine, a za seniorsku reprezentaciju debitovao je 2024. godine i do sada ima 17 mečeva i dva postignuta gola. Bori se sa sličnim tipovima igrača Antom Budimirom i Petrom Musom za mjesto u špicu.

Ima 23 godine, počeo je u Sent Pauliju, pa se nije nametnuo u Ajntrahtu iz Frankfurta, da bi poslije pozajmice u Karlsrueu, gdje je dominirao u Cvajti, sada bio prvi špic Frajburga. Prošle godine je na 50 mečeva dao 15 golova, sada je još jače krenuo. Sa Frajburgom je prošle sezone igrao finale Lige Evrope.