Hljeb i pekarski proizvodi za sada neće poskupiti, kazao je u “Bojama jutra“ na TV Vijesti Hasan Ramović iz Udruženja pekara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ipak, upozorava da rast troškova poslovanja sve više opterećuje pekarsku industriju, zbog čega će nakon detaljne analize biti odlučeno o eventualnoj korekciji cijena.

“Do povećanja najvjerovatnije neće doći prije 15. decembra, odnosno prije Nove godine“, kazao je Ramović, prenose Vijesti.

Poseban izazov, kako navodi, predstavlja najavljeni “Euro model”, čija bi primjena mogla značajno povećati troškove zarada zaposlenih, koji već čine oko 30 odsto ukupnih troškova proizvodnje hljeba, prenose Vijesti.

Ramović nije želio da precizira koliko bi hljeb mogao poskupiti, ističući da će konkretnije procjene biti poznate tek nakon završetka kalkulacija.

Kada je riječ o pecivima i bureku, smatra da zbog velike konkurencije na tržištu ne treba očekivati značajnije povećanje cijena.