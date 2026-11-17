Ninela Radičević zatražila je objašnjenje o izmještanju pacijenata iz klinike i rekla da porodice još čekaju trajno rješenje za smještaj dečaka ubice.

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Ninela Radičević, majka Ane Božović, ubijene u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", upozorila je da porodice žrtava i dalje čekaju odgovore institucija o dugoročnom smještaju počinioca masovnog ubistva. Govoreći o izmještanju pacijenata iz klinike u kojoj se nalazi, zatražila je objašnjenje na osnovu koje dokumentacije je donijeta takva odluka i istakla da porodice nemaju zvanične informacije.

Radičević je navela da su poslednja dešavanja u vezi sa klinikom dodatno uznemirila porodice, koje godinama traže jasno i trajno institucionalno rješenje.

"Ono što bih voljela da čujemo od direktorke klinike jeste na osnovu čega, na osnovu koje dokumentacije je evakuisala pacijente iz klinike", rekla je Radičević.

Naglasila je da zabrinutost porodica proizlazi iz dugog čekanja na odgovore i neizvjesnosti u vezi sa daljim postupanjem nadležnih.

"S obzirom na to da se ništa nije desilo tri i po godine, vi to nekako vidite kao potencijalnu opasnost da u nekom trenutku K.K. bude na slobodi", kazala je ona.

"Tri godine pozivamo državne organe da usklade zakone"

Radičević je istakla da porodice od nadležnih očekuju precizno uređen zakonski okvir za postupanje prema osobama koje su počinile teška djela sa elementima nasilja, a koje zbog uzrasta u vrijeme njihovog izvršenja nisu bile krivično odgovorne.

"Mi već tri godine pozivamo Ministarstvo pravde i državne organe da usklade zakone kako bi se ovaj problem riješio. Moramo u zakonskom okviru da imamo definisano šta se radi sa ovakvom vrstom pacijenata, koji su izvršili teška krivična djela sa elementima nasilja, a nisu krivično odgovorni", poručila je.

Prema njenim riječima, sadašnji način smještaja ne predstavlja trajno rješenje. Ukazala je i na položaj drugih pacijenata i roditelja koji sa djecom dolaze u tu ustanovu.

"Mi ne možemo da ih držimo na odeljenju dječje neurologije, u nekoj ljekarskoj sobi, pod policijskom pratnjom, gdje ljudi svakodnevno dovode svoju djecu na ljekarske kontrole. Zamislite samo te roditelje koji dovode djecu znajući ko je iza vrata u hodniku"- rekla je Radičević.

Izrazila je bojazan da bi nejasnoće u propisima mogle da otvore mogućnost za drugačije odluke o njegovom daljem smještaju.

"Bojimo se da će advokati porodice okrivljenog i maloljetnog ubice naći neki zakonski okvir i pozvati se na njega, na osnovu kojeg on potencijalno može da bude pušten na kućno liječenje. Mislim da javnost to mora da zna", navela je ona.

Porodice bez zvaničnih obavještenja

Na pitanje da li institucije obavještavaju porodice o tome šta se dešava sa počiniocem ubistva, Radičević je odgovorila da zvanične informacije ne dobijaju.

"Od samog 3. maja mi nikakve zvanične informacije nemamo. Ne samo o njegovom liječenju, nego generalno", istakla je.

Dodala je da do pojedinih saznanja dolazi nezvaničnim putem, jer ne može da prihvati da se o svemu informiše isključivo preko televizije.

Čekanje na odluke Apelacionog suda

Govoreći o sudskim postupcima, Radičević je navela da porodice odluku Apelacionog suda u parničnom postupku čekaju godinu dana, ali je naglasila da im je krivični postupak mnogo važniji.

"Što se tiče parničnog postupka, mi odluku Apelacionog suda čekamo već godinu dana. Ali parnica je nama manje važna. Ona je samo simbolična u tom smislu da se ništa ne dešava. Ono što je mnogo važnije jeste Apelacioni sud u krivičnom postupku" - rekla je.

Izrazila je nezadovoljstvo zbog neizvjesnosti i nedostatka informacija o daljem toku predmeta.

"Stičem utisak da je ovo predmet koji niko od sudija u Apelacionom sudu ne želi da uzme i da je to kao neki vruć krompir od kojeg svi bježe", kazala je Radičević.

Kako je navela, porodice informacije uglavnom dobijaju iz medija ili preko svojih advokata.

"Do dana današnjeg nemamo nikakve informacije gdje se taj predmet nalazi i kada možemo da očekujemo odluku Apelacionog suda. Mislim da je ovo predmet koji je morao da se uradi po nekoj ubrzanoj proceduri", poručila je.