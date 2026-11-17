U srijedu dočekujemo Slask u Morači

Izvor: KK Budućnost Voli

Kako je Žakelj istakao, košarkašima Budućnosti slijedi veoma važna utakmica.

,,Kao i prethodna utakmica u Eurokupu, i ova nam je veoma bitna. Igramo pred domaćom publikom. Prvo i najvažnije je da se borimo, bacamo za svaku loptu, igramo odbranu, budemo agresivni i pravimo faulove kada je to potrebno. Osnovne stvari su najbitnije u ovakvim utakmicama. Tek nakon toga dolazi taktika", poručio je.

Dodao je i da će ova utakmica zahtijevati mnogo energije i fokusa:

,,Mislim da Slask izgleda bolje nego na početku sezone. Promijenili su jednog igrača i doveli novog, tako da i oni svakako imaju svoje ambicije u ovoj utakmici. Očekuje nas težak meč. Kod njih sve kreće od plejmejkera Hikija, koji je u veoma dobroj formi, dok na poziciji četiri imaju Robinsona. Sigurno nas očekuje teška utakmica koja će zahtijevati mnogo energije i fokusa", zaključio je Žakelj.

Morgan je izjavio da moraju ispraviti mnogo toga što nisu uspjeli na gostovanju Igokei, te i da ih čeka izuzetno teška i neizvjesna utakmica:





,,Očekujem tešku i neizvjesnu utakmicu. Moramo da ispravimo mnogo toga što nijesmo dobro uradili na gostovanju Igokei. I ta utakmica je bila veoma zahtjevna, ali moramo da idemo dalje, napredujemo i budemo bolji. Upravo na tome smo radili tokom treninga prethodnih dana i moramo tako da nastavimo. Očekujem utakmicu sa visokim tempom. Znamo da imaju mnogo kvalitetnih igrača koji mogu da poentiraju iz igre jedan na jedan, kao i odlične šutere na bekovskim pozicijama i na poziciji tri. Mislim da moramo da budemo maksimalno fokusirani u odbrani i da nakon dobrih odbrana pokušamo da poentiramo iz tranzicije", kazao je Morgan.



