"Muž mi nikad nije rekao da sam lijepa": Pjevačica dala savjet ženama, pa šokirala priznanjem

Govoreći o komplimentima muža, pjevačica Vera Matović je izjavila da nije baš u tome vješt.

Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Vera Matović decenijama je u bračnoj zajednici sa harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem, ali ističe da od svog supruga praktično nikada ne dobija laskave riječi.

Njihovo zajedničko muzičko putovanje počelo je još 1971. godine.

Govoreći o komplimentima muža, pjevačica Vera Matović je izjavila da nije baš u tome vješt.

"Kakvi da mi kaže ljepotice… To mi u životu nije rekao. Samo je jednom rekao svom kolegi kada me je prvi put sreo: „Slatka mala, nije loša“. E to su bili komentari koje je on tada komentarisao i to mi je prenio taj kolega. Nikad mi nije rekao da sam lijepa, a ne treba ni da mi kaže, jer ja ne volim to poltronisanje, donošenje cvijeća".

Ženama dala savjet

Vera je potom podijelila i savet namijenjen svim ženama.

"Takve ljude gledam i uvijek kažem: "Nemojte žene da nasijedate na cvijeće, znajte da je bio u šteti nekoj, kod neke druge i sad dolazi kući da se pravda." Možda bi on ostavio i ženu, ali nije mogao zbog djece, ali ipak je i to lijepo da djeca ne ispaštaju. Nisam nikad za razvode, poštujte taj svoj brak, poštujte djecu da vam ne odu stranputicom".

(Alo, MONDO)