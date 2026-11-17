Jovo Bakić imenovan je za šefa poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije, dok će Aleksandar Čupić biti kandidat za predsjednika.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Sociolog Jovo Bakić, redovni profesor Filozofskog fakulteta, imenovan je za šefa poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije, saznaje Kurir.

Kako MONDO saznaje, profesor Aleksandar Čupić će biti kandidat za predsjednika Narodne skupštine.

"Ova odluka je donijeta sinoć na plenumu. Bakić je sebe vidio kao ministra policije, ali mu je na sastancima s plenumom objašnjeno da on kao profesor ne bi mogao da se snađe u tom "osinjem gnezdu"! Bakiću nije bilo pravo u početku, ali je prihvatio odluku. Takođe, dobar razlog zbog čega je baš on na čelu poslaničkog kluba je i to što umije da parira iskusnim političarima iz SNS-a, sadašnje opozicije. Vladajućoj većini, uglavnom neiskusnoj u parlamentu, potreban je neko ko će ući u debatu sa Vučićem, Brnabićevom, Milenkom Jovanovim...", kaže izvor Kurira.

MONDO je saznao da je odlučeno da Skupštinom predsjedava Aleksandar Čupić, koji će tako postati v.d. predsjednika Srbije.