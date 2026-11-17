Supruga Ognjena Amidžića podijelila sliku ove transformacije na Instagramu

Izvor: Instagram/callmenaumi

Žena Ognjena Amidžića, Mina Naumović oduševila je pratioce na društvenim mrežama svojom najnovijom transformacijom.

Mama dvoje djece je odlučila da se ofarba u plavo, a potom objavi slike iz salona koje su privukle veliku pažnju, ali i laskave komentare da "Nikad ljepše nije izgledala".

Mina je i ošišala šiške što je promijenilo njen cjelokupni izgled.

Pogledajte:

Izvor: instagaram/callmenaumi

Pogledajte i kako je izgledala prije:

Vidi opis Mina Naumović postala plavuša: Pinkova voditeljka drastično promijenila izgled, kažu nikad ljepše nije izgledala (Foto) Ognjen Amidžić 50 rođendan Mina Naumović i deca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ ognjenamidzic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/callmenaumi Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/callmenaumi/Printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kako izgleda stan Ognjena Amidžića?

Mina na društvenim mrežama nerijetko dijeli kadrove iz njihove porodične oaze, pa je javnost imala priliku da vidi da je svaki dio enterijera osmišljen po poslednjim trendovima.

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Najviše komentara privlači neobično i moderno rješenje u njihovom privatnom dijelu stana, između spavaće sobe i kupatila nalazi se stakleni zid, kroz koji se direktno ulazi u prostoriju za opuštanje. Samo kupatilo uređeno je u toplim tonovima, a umjesto klasične tuš-kabine odlučili su se za kadu.