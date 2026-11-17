Snimak voditeljke koju je nepoznati vozač zakačio retrovizorom buknuo je na mrežama.

Izvor: Pritnscreen/X

Voditeljka RTV Vojvodina podijelila je na svom Iks nalogu situaciju koja se odigrala kada je izvještavala iz Stare Pazove.

Nju je, tokom izvještavanja uživo, udario automobil tokom isparkiravanja. Vidno šokirana svim što se dešava, pokušavala je da se pomjeri sa mjesta odakle je izvještavala.

https://t.co/oIDs0rFYYE — big daddy roditelj (@TOKYO_90210)November 17, 2026

Ovaj snimak ubrzo je završio na društvenim mrežama, a reporterka, koja je na "X" mreži upisana kao "Mokoš" se oglasila.

"Prije dosta godina, ista emisija, ista televizija, isti format izvještavanja, samo što umjesto da me udare kolima dok sam govorila vremensku prognozu, pas iza mene je povraćao u kadru", napisala je ona.