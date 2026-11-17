Japanska vojska je podigla borbene avione nakon što su ruski avioni prešli u njen vazdušni prostor.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Japanska vojska je digla borbene avione i izdala upozorenja nakon što su dva sumnjiva ruska vojna aviona ušla u njen vazdušni prostor, objavio je Japan tajms.

Ovaj medij navodi da je Tokio u utorak uputio snažan protest Moskvi nakon što su dva sumnjiva ruska vojna aviona ušla u japanski vazdušni prostor kod prefekture Fukuoka, što je navelo Vazduhoplovne snage samoodbrane (ASDF), kako je zvanični naziv vojske Japana, da podignu borbene avione.

Ministarstvo odbrane u Tokiju saopštilo je da su borci ASDF izdali upozorenja i preduzeli druge neodređene mjere prema ruskim avionima nakon što su odvojeno ušli u japanski vazdušni prostor blizu ostrva Okinošima, u trajanju od nekoliko minuta, oko četiri sata jutros po lokalnom vremenu.

Skaj njuz prenosi da je portparol japanske vlade na konferenciji za medije opisao incident kao "ozbiljno kršenje suvereniteta Japana" i nazvao ga "apsolutno neprihvatljivim".

Britanska televizija podsjeća da je i ranije je bilo tenzija između Moskve i Tokija oko suvereniteta Kurilskih ostrva.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u avgustu ove godine posetio jedno od ostrva, koje se u Rusiji zove Iturup.