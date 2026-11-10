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Kebin sin je ovu voditeljku ostavio zbog intimnog snimka: Nakon skandala zauvek napustila Srbiju

Kebin sin je ovu voditeljku ostavio zbog intimnog snimka: Nakon skandala zauvek napustila Srbiju

Autor Đorđe Milošević
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Nekadašnje TV lice nije krilo koliko ju je taj potez dotukao, s obzirom na to da je u Kojića imala bezgranično poverenje.

Kebin sin je ovu voditeljku ostavio zbog intimnog snimka Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ljubavna prošlost Igora Kojića ponovo je dospela u žižu interesovanja nakon vesti o njegovom tajnom venčanju sa novom izabranicom Nikolinom.

Iako javnost najviše pamti njegov brak sa pop zvezdom Severinom, malo ko se danas seća velike i burne romanse koju je Kebin sin imao sa nekadašnjom rijaliti učesnicom i TV voditeljkom Jelenom Žeželj. Jelena je domaću javnost osvojila učešćem u regionalnom formatu „Veliki brat“, nakon čega je izgradila uspešnu voditeljsku karijeru na Prvoj televiziji.

Upravo u tom periodu planula je i ljubav sa Kojićem, koja je delovala stabilno sve dok nije usledio skandal koji je promenio sve.

Afera koja je srušila vezu

Njihov odnos preko noći se raspao kada je u javnost isplivao Jelenin privatni, intimni video-snimak. Pritisak medija i javnosti bio je ogroman, a Igor je tada doneo odluku da stavi tačku na njihovu emotivnu priču. Nekadašnje TV lice nije krilo koliko ju je taj potez dotukao, s obzirom na to da je u Kojića imala bezgranično poverenje:

"Kad smo raskinuli, Igor me je mnogo razočarao i nismo bili u kontaktu. On je bio moja prva prava ljubav. Inače, bili smo vrlo dobri prijatelji i stvarno nismo razmišljali o tome da uđemo u vezu, sve se dogodilo spontano. Možda se pomirimo“, govorila je tada povređena Jelena.

Presekla sve i otišla preko okeana

Do obnove romanse nikada nije došlo. Suočena sa velikom medijskom prašinom i emotivnim krahom, Jelena je donela radikalnu odluku, spakovala je kofere, napustila Srbiju i zauvek promenila životnu adresu. Skrasila se u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je uspela da izgradi potpuno novi život daleko od domaće scene.

Godine 2014. izgovorila je sudbonosno „da“ svom partneru, sa kojim je osnovala porodicu i pronašla dugoočekivani mir. Sa druge strane, Igor Kojić je nakon propalog braka sa Severinom ponovo stao na "ludi kamen" i oženio trudnu izabranicu Nikolinu, obeleživši taj dan intimnim činom u krugu kumova.

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Tagovi

Igor Kojić voditeljka INTIMNI SNIMAK raskid

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