U velikoj međunarodnoj operaciji Interpola uhapšeno je više od 260 osoba i razbijena 41 kriminalna mreža za krijumčarenje migranata između Afrike i Evrope.

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Interpol je objavio da je u četvorodnevnoj operaciji policijskih snaga iz 16 zemalja uhapšeno više od 260 osoba i otkrivena 41 kriminalna mreža za krijumčarenje migranata između Afrike i Evrope.

U operaciji „Communis Maris” (Zajedničko more), sprovedenoj od 5. do 8. oktobra, uhapšena je 221 osoba osumnjičena za krijumčarenje migranata, ali i određen broj falsifikatora, navodi se u saopštenju te međunarodne organizacije kriminalističke policije sa sjedištem u Lionu.

Velika operacija

Ova operacija koju finansira EU, a u kojoj su učestvovale policijske snage iz 16 zemalja zapadne i sjeverne Afrike, Evrope i Bliskog istoka, otkrila je postojanje "41 kriminalne organizacije" i pokrenula "434 nove istrage" u pomenutim zemljama, saopštili su iz Interpola dijeleći podatke o akciji koja je vođena iz Atine.

Hiljade ljudi poginulo je ili nestalo na moru posljednjih godina pokušavajući da stignu do Evrope preko Sredozemnog mora ili atlantske obale Afrike, bježeći od sukoba, autoritarnih režima ili teških ekonomskih uslova u svojim matičnim zemljama.

"Krijumčari iskorišćavaju ranjivo stanovništvo, često ih podvrgavajući nasilju, iznudi i trgovini ljudima, ukrcavajući ih na prenatrpana i neispravna plovila", objašnjava Dejvid Kanter, rukovodilac Interpolovog odbora za organizovani kriminal i nove oblike kriminala.

Presretnuti brodovi

Nekoliko brodova na kojima su uslovi bili opasni po život presretnuto je na moru tokom operacije „Communis Maris”.

Kod obale Maroka brod sa 70 ljudi, od čega 30 maloljetnika, bio je na moru šest dana. U drugom slučaju, drveni čamac sa 80 putnika, koji je isplovio iz Senegala, presretnut je kod obale Mauritanije.

Tokom provjera na aerodromima, posebno na Kipru i u Grčkoj, takođe su uhapšeni migranti koji su predočili falsifikovana lična dokumenta, navode iz Interpola.

Ukupno je 7.660 službenika u Alžiru, na Kipru, u Francuskoj, Gambiji, Grčkoj, Italiji, Libiji, Malti, Mauritaniji, Maroku, Portugalu, Senegalu, Španiji, Siriji, Tunisu i Turskoj provjerilo više od 378.000 ljudi, pratilo osjetljive tačke polaska za migracione rute i pratilo tragove u raznim istragama, objasnio je Interpol.

(Mondo.rs)