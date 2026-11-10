Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović istakao je da ovaj događaj predstavlja potvrdu snažnog prijateljstva, međusobnog povjerenja i partnerstva Crne Gore i Italije, koje se posebno ogleda kroz saradnju bezbjednosnih institucija.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i ambasadorka Italije u Crnoj Gori Laura Egoli prisustvovali su u Baru ceremoniji primopredaje dva patrolna broda, koje je Vlada Italije donirala Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, kao i svečanom otvaranju prostorija Misije italijanske finansijske policije u Baru, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Donacija dva patrolna broda predstavlja, kako navode u saopštenju, značajan doprinos unapređenju materijalno-tehničkih kapaciteta Sektora granične policije, posebno u dijelu nadzora i kontrole državne granice na Jadranskom moru, dok otvaranje prostorija Misije Guardia di Finanza predstavlja iskorak u jačanju institucionalne i operativne saradnje dvije države u borbi protiv prekograničnog kriminala.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović istakao je da ovaj događaj predstavlja potvrdu snažnog prijateljstva, međusobnog povjerenja i partnerstva Crne Gore i Italije, koje se posebno ogleda kroz saradnju bezbjednosnih institucija.

„Upriličena ceremonija nije samo čin predaje dva patrolna broda, već konkretan izraz međusobnog razumijevanja i zajedničke posvećenosti bezbjednosti naših građana, zaštiti državnih granica i očuvanju stabilnosti regiona. Donacija ovih plovila značajno će unaprijediti operativne kapacitete naše Granične policije, a posebno je važno što podrška Italije obuhvata i obuku za njihovo korišćenje i tehničko održavanje. Na taj način ulažemo ne samo u savremenu opremu, već i u znanje, stručnost i osposobljenost naših policijskih službenika“, poručio je Šaranović, piše CdM,

On je naglasio da otvaranje prostorija Misije Guardia di Finanza u Crnoj Gori dodatno potvrđuje zajedničku opredijeljenost za unapređenje bezbjednosti i intenziviranje saradnje u suzbijanju organizovanog i transnacionalnog kriminala, krijumčarenja i drugih oblika prekograničnog kriminala.

Ambasadorka Italije u Crnoj Gori Laura Egoli istakla je da donacija patrolnih brodova i uspostavljanje Misije Guardia di Finanza predstavljaju konkretan izraz podrške Italije Crnoj Gori i potvrdu posvećenosti daljem razvoju bilateralnih odnosa.

„Donacija patrolnih brodova simbolizuje naše povjerenje u partnerstvo koje gradimo i spremnost da zajednički odgovaramo na bezbjednosne izazove. Otvaranjem Misije Guardia di Finanza stvaramo dodatne mogućnosti za neposrednu saradnju, razmjenu znanja i iskustava, kao i efikasnije djelovanje naših institucija. Italija je u kontinuitetu podržavala evropski put Crne Gore i radujemo se što je nedavno predstavljen najbolji izvještaj o napretku Crne Gore do sada. Vjerujem da ćemo i u narednom periodu jačati naše partnerstvo i kapacitete za zaštitu zajedničkog evropskog prostora“, kazala je Egoli.

Generalni komandant Guardia di Finanza, general-potpukovnik Andrea De Gennaro, ukazao je na značaj neposrednog prisustva italijanskih stručnjaka u Crnoj Gori i uspostavljanja još snažnijih operativnih veza između dvije zemlje.

„ Italija i Crna Gora dijele Jadransko more, ali i zajedničku odgovornost za njegovu bezbjednost i stabilnost. Bezbjednosni izazovi sa kojima se danas suočavamo ne poznaju državne granice i upravo zato zahtijevaju zajednički odgovor, kontinuiranu saradnju i međusobno povjerenje. Prisustvo Misije Guardia di Finanza u Crnoj Gori omogućiće intenzivniju razmjenu operativnih informacija, stručnih znanja i iskustava, kao i bolju koordinaciju u borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala. Vjerujemo da će ova saradnja donijeti konkretne rezultate i dodatno osnažiti partnerstvo naših institucija, na dobrobit obje države i bezbjednosti šireg regiona“, istakao je De Gennaro.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović i dr Lorenzo Bucossi, direktor Službe za međunarodnu policijsku saradnju, potpisali su ugovor o donaciji patrolnih brodova. Riječ je, kako navode, o dva patrolna broda klase V2000, dužine 13,2 metra i širine 3,44 metra, koji će biti stavljeni u funkciju unapređenja nadzora i kontrole pomorske državne granice.

“Otvaranjem prostorija Misije Guardia di Finanza u Baru stvoreni su uslovi za neposredniju komunikaciju, koordinaciju i sprovođenje zajedničkih aktivnosti crnogorskih i italijanskih bezbjednosnih službi. Ovim je još jednom potvrđen značaj partnerstva Crne Gore i Italije i zajedničko opredjeljenje za jačanje bezbjednosti, zaštitu granica i odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala”, zaključili su iz MUP-a.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i ambasadorka Italije u Crnoj Gori Laura Egoli prisustvovali su u Baru ceremoniji primopredaje dva patrolna broda, koje je Vlada Italije donirala Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, kao i svečanom otvaranju prostorija Misije italijanske finansijske policije u Baru, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Donacija dva patrolna broda predstavlja, kako navode u saopštenju, značajan doprinos unapređenju materijalno-tehničkih kapaciteta Sektora granične policije, posebno u dijelu nadzora i kontrole državne granice na Jadranskom moru, dok otvaranje prostorija Misije Guardia di Finanza predstavlja iskorak u jačanju institucionalne i operativne saradnje dvije države u borbi protiv prekograničnog kriminala.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović istakao je da ovaj događaj predstavlja potvrdu snažnog prijateljstva, međusobnog povjerenja i partnerstva Crne Gore i Italije, koje se posebno ogleda kroz saradnju bezbjednosnih institucija.

„Upriličena ceremonija nije samo čin predaje dva patrolna broda, već konkretan izraz međusobnog razumijevanja i zajedničke posvećenosti bezbjednosti naših građana, zaštiti državnih granica i očuvanju stabilnosti regiona. Donacija ovih plovila značajno će unaprijediti operativne kapacitete naše Granične policije, a posebno je važno što podrška Italije obuhvata i obuku za njihovo korišćenje i tehničko održavanje. Na taj način ulažemo ne samo u savremenu opremu, već i u znanje, stručnost i osposobljenost naših policijskih službenika“, poručio je Šaranović.

On je naglasio da otvaranje prostorija Misije Guardia di Finanza u Crnoj Gori dodatno potvrđuje zajedničku opredijeljenost za unapređenje bezbjednosti i intenziviranje saradnje u suzbijanju organizovanog i transnacionalnog kriminala, krijumčarenja i drugih oblika prekograničnog kriminala.

Ambasadorka Italije u Crnoj Gori Laura Egoli istakla je da donacija patrolnih brodova i uspostavljanje Misije Guardia di Finanza predstavljaju konkretan izraz podrške Italije Crnoj Gori i potvrdu posvećenosti daljem razvoju bilateralnih odnosa.

„Donacija patrolnih brodova simbolizuje naše povjerenje u partnerstvo koje gradimo i spremnost da zajednički odgovaramo na bezbjednosne izazove. Otvaranjem Misije Guardia di Finanza stvaramo dodatne mogućnosti za neposrednu saradnju, razmjenu znanja i iskustava, kao i efikasnije djelovanje naših institucija. Italija je u kontinuitetu podržavala evropski put Crne Gore i radujemo se što je nedavno predstavljen najbolji izvještaj o napretku Crne Gore do sada. Vjerujem da ćemo i u narednom periodu jačati naše partnerstvo i kapacitete za zaštitu zajedničkog evropskog prostora“, kazala je Egoli.

Generalni komandant Guardia di Finanza, general-potpukovnik Andrea De Gennaro, ukazao je na značaj neposrednog prisustva italijanskih stručnjaka u Crnoj Gori i uspostavljanja još snažnijih operativnih veza između dvije zemlje.

„ Italija i Crna Gora dijele Jadransko more, ali i zajedničku odgovornost za njegovu bezbjednost i stabilnost. Bezbjednosni izazovi sa kojima se danas suočavamo ne poznaju državne granice i upravo zato zahtijevaju zajednički odgovor, kontinuiranu saradnju i međusobno povjerenje. Prisustvo Misije Guardia di Finanza u Crnoj Gori omogućiće intenzivniju razmjenu operativnih informacija, stručnih znanja i iskustava, kao i bolju koordinaciju u borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala. Vjerujemo da će ova saradnja donijeti konkretne rezultate i dodatno osnažiti partnerstvo naših institucija, na dobrobit obje države i bezbjednosti šireg regiona“, istakao je De Gennaro.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović i dr Lorenzo Bucossi, direktor Službe za međunarodnu policijsku saradnju, potpisali su ugovor o donaciji patrolnih brodova. Riječ je, kako navode, o dva patrolna broda klase V2000, dužine 13,2 metra i širine 3,44 metra, koji će biti stavljeni u funkciju unapređenja nadzora i kontrole pomorske državne granice.

“Otvaranjem prostorija Misije Guardia di Finanza u Baru stvoreni su uslovi za neposredniju komunikaciju, koordinaciju i sprovođenje zajedničkih aktivnosti crnogorskih i italijanskih bezbjednosnih službi. Ovim je još jednom potvrđen značaj partnerstva Crne Gore i Italije i zajedničko opredjeljenje za jačanje bezbjednosti, zaštitu granica i odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala”, zaključili su iz MUP-a.