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Osvanule prve fotografije sa tajnog vjenčanja Kebinog sina: Poznata kuma se javno obratila mladencima (Foto)

Osvanule prve fotografije sa tajnog vjenčanja Kebinog sina: Poznata kuma se javno obratila mladencima (Foto)

Autor Ana Živančević
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Na društvenim mrežama osvanula je prva slika vjenčanja Igora Kojića i Nikoline.

Osvanule prve fotografije sa tajnog vjenčanja Kebinog sina Izvor: Kurir

Nakon vijesti da se Igor Kojić ponovo oženio i da sa trudnom izabranicom Nikolinom čeka prinovu, na društvenim mrežama osvanula je i prva fotografija sa njihovog intimnog vjenčanja.

Radosne momente podijelila je Snežana Borjan na svom Instagram profilu, čime je otkrila da je upravo ona kuma novopečenim mladencima.

Pogledajte kako su izgledali na vjenčanju:

Uz emotivan prizor na kojem Nikolina stavlja burmu Igoru na ruku, Snežana je kratko i jasno poručila: "Čestitam kumovi!"

Povodom ceremonije oglasio se i sam Kojić, zahvalivši se na lijepim željama uz objašnjenje zašto javnost do sada nije vidjela više detalja. Istakao je da je sve organizovano potpuno spontano i u najužem krugu, zbog čega nema mnogo slika, ali je najavio da će pravih fotografija biti tokom ljeta.

O prinovi i novoj snajki ranije je progovorio i Igorov otac, pjevač Dragan Kojić Keba. Folk pjevač je tada otkrio da mladi par uživa u svom miru, da je sve u najboljem redu i da cijela porodica sa velikim nestrpljenjem i radošću iščekuje dolazak bebe, uz obećanje da će to biti pravo slavlje za sve njih.

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Tagovi

Igor Kojić tajno vjenčanje Dragan Kojić Keba

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