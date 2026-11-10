Španski trener Đoan Penjaroja najavio je utakmicu sa Baskonijom.

Izvor: MN Press

Trener Partizana Đoan Penjaroja imao je dobre vijesti pred meč sa Baskonijom koji je na programu u srijedu od 20.45 u Beogradskoj areni. Odluku o 12 igrača će donijeti na dan utakmice, ali su Vildoza, Džekiri i Vilis trenirali punom parom.

Španac je bio oprezan uprkos tome što tim iz njegove domovine ima najgori skor u ligi 1-9, ali trener Partizana upozorava da to može biti "mač sa dvije oštrice".

"Dobra vijest da su na posljednja dva treninga Toni, Luka i Derik mogli da rade. Vidjećemo na dan utakmice ko će igrati", rekao je Penjaroja i potvrdio da Kevarijus Hejs neće biti u timu.

Vidi opis "Problem je ako igrači to misle": Penjaroja ima dobre vijesti, o Krisu Silvi neće da razmatra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 11 / 11

Penjaroja je dao kratku analizu narednog rivala, na čijoj je klupi sjedio u periodu 2022-2023 i rekao kako njegovi igrači ne smiju da se opuste.

"Jasno je da novom treneru treba vrijeme. Imaju problem sa povredama, posebno na centarskim pozicijama. Vratio im se Kurucs, važan igrač. Baskonija je dobar tim, sa šuterima i bekovima koji mogu da igraju u dobrom ritmu. Kobi Simons je veoma važan igrač. Duarte je, prije nego što se povrijedio, igrao odlično. Loson je odličan poenter i šuter za tri poena. A jedan od najvažnijih igrača u ovom trenutku jeste mladi Joksimović. Nevjerovatan je, ogroman talenat i pred sobom ima sjajnu budućnost. Bila bi greška da pomislimo kako imaju probleme. Tačno je da su izgubili posljednje utakmice i da imaju samo jednu pobjedu u Evroligi, ali ako im dozvolimo da igraju rasterećeno, ako ne budemo pametni i agresivni, ako ne nametnemo svoj ritam, nećemo pobijediti."

Dolazi li Kris Silva?

Upitan o glasinama da je Kris Silva blizu prelaska iz Fenerbahčea, u svom stilu je odgovorio Španac. "Trenutno imam igrače na raspolaganju. Glasine su samo glasine, a moj posao je da razmišljam o sastavu koji sada imamo."

Crno-bijeli imaju povoljan raspored u novembru i duže vrijeme neće putovati van Beograda, što može biti važan faktor u ovom dijelu sezone.

Izvor: MN Press

"Naravno da je bolje. Jasno je da nam to znači. Imamo probleme sa igračima i ne možemo da treniramo u kompletnom sastavu, ali je lakše organizovati treninge, lakše se odmoriti i pripremiti utakmice. To je Evroliga. U oktobru smo odigrali devet utakmica u gostima, dok je u novembru situacija potpuno suprotna. Moramo da se pripremamo u skladu sa tim da li igramo na strani ili kod kuće. Trudimo se da utakmice pripremimo na najbolji mogući način. Za nas je važno što smo ostali u Beogradu, jer smo imali vremena da se odmorimo i bolje pripremimo za naredne utakmice."

Navijači duel sa Baskonijom vide kao meč koji mora da se dobije. "Kako navijači razmišljaju za mene nije problem. Problem bi bio ako naši igrači pomisle da je Baskonija bezopasna ekipa. Ona je veoma opasan protivnik. U posljednjoj utakmici u ACB ligi su pobijedili i veoma dobro odigrali neke četvrtine. Razlog je i povratak Duartea, koji je njihov važan strijelac. Sada će imati i Kurucsa. Očekuje nas teška utakmica. Moramo da budemo koncentrisani i spremni. U Evroligi nema lakih utakmica."

Izvor: Printscreen/Facebook/FBbasketbol

Procenti šuta za tri poena su se konačno popravili. "Nije normalno da šutiramo sa procentima kakve smo imali u prvih šest, sedam ili osam utakmica. Tačno je da imamo dvojicu novih igrača (Mura i Frenksa) i Vanju. Njih trojica su, uz ostale novajlije, veoma dobri šuteri. To je jedna od njihovih najvažnijih karakteristika. U redu, popravili smo procente šuta u posljednjim utakmicama, ali moramo da nastavimo u tom pravcu i da dodatno napredujemo. Posebno moramo da budemo koncentrisani u odbrani."

Kako protiv Baskonije? "Najvažnije je da pobijedimo. Ako mi bude potreban igrač koji će igrati 40 minuta, igraće 40 minuta. Ovo nije trenutak da razmišljamo o tome da li treba da kontrolišemo minutažu. To nije uobičajeno, vjerovatno nije ni idealno, ali najvažnije je da sutra pobijedimo."